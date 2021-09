Bottas heeft geen moeite met teamorders: “Moeten beide titels winnen”

Met nog acht races te gaan bedraagt het verschil tussen Verstappen en Hamilton in de strijd om het kampioenschap slechts vijf punten. Valtteri Bottas liep tijdens het Grand Prix-weekend in Italië behoorlijk in op het duo, al is zijn achterstand met 85 punten nog altijd behoorlijk fors te noemen.

Dit weekend wordt de Grand Prix van Rusland verreden op het circuit van Sotsji, een baan waar Bottas altijd goed lijkt te presteren. Ook in 2018 was hij er snel, maar met het oog op de titelstrijd kreeg hij tijdens de race de opdracht om aan de kant te gaan voor Hamilton. Het was een beslissing die voor Bottas “moeilijk te accepteren” was en hij gaf later aan dat hij het niet opnieuw zou doen. Op die laatste uitspraak is de Fin inmiddels echter teruggekomen. Met nog acht races te gaan erkent Bottas dat het wel heel raar zal moeten lopen wil hij dit jaar nog kans maken op de titel en dus is hij bereid om Hamilton te helpen in de titelstrijd, ook als hij daarvoor zelf zijn eigen kansen moet opofferen.

“We hebben intern een hoop dingen besproken, waaronder een aantal uiteenlopende scenario’s”, sprak Bottas donderdag toen het onderwerp van teamorders werd aangestipt. “Elke race is anders, maar er kunnen momenten zijn dat we als team moeten samenwerken en dat ik me voor het team moet opofferen. Op zo’n moment, hoe het er nu voor staat, zou ik dat doen. We zijn hier namelijk als team en we moeten ervoor zorgen dat we allebei de titels winnen dit jaar. Niet alleen het constructeurskampioenschap, maar ook het kampioenschap bij de rijders. Op dit moment maakt Lewis daar het meeste kans op, dus dat is hoe de situatie ervoor staat momenteel.”

Huidige situatie anders dan in 2018

Volgens Bottas valt de huidige situatie niet te vergelijken met die van 2018. Bovendien zegt hij inmiddels gegroeid te zijn als coureur: “Dat was een aantal jaar geleden, nu kan ik prima met dat soort dingen leven. Op dat moment was het pijnlijk, dat klopt. Het was moeilijk te accepteren. Maar we hebben het achter ons gelaten en ik ben sindsdien enorm gegroeid. De dingen zijn nu wel anders dan toen.”

Bottas neemt aan het einde van het jaar afscheid van het team van Mercedes. De Fin moet plaatsmaken voor de komst van George Russell, maar blijft volgend jaar in dienst van Alfa Romeo wel als coureur actief in de Formule 1.