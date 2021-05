Sinds de bekendmaking dat Ziggo aan het einde van het jaar stopt met het uitzenden van de Formule 1 is er onder de fans veel onrust ontstaan. Enkele veelgehoorde opmerkingen: De kosten in andere landen voor de streamingsdienst van nieuwe rechtenhouder NENT zijn hoog, F1TV Pro zou verdwijnen (wat niet het geval is) en men vreest voor veelvuldige reclames tijdens races (ook niet het geval). Al met al is er weinig vertrouwen in de nieuwe aanbieder.

Veel van die vrees is onterecht, zo laat NENT Group CEO Anders Jensen weten. Zo is NENT al meer dan dertig jaar actief als broadcaster in de traditionele Noordse media. Aan ervaring geen gebrek, zogezegd. En ook de passie voor de Formule 1 is zeer zeker aanwezig. De Chief Sports Officer van het bedrijf, Peter Nørrelund, was in het verleden zelf nog actief als F1-commentator.

Prijs F1 via Viaplay in Nederland

De grootste angst onder Nederlandse fans heeft betrekking op het prijskaartje. In Zweden kost een Viaplay-pakket bijvoorbeeld zo’n 45 euro per maand. Velen vrezen dat de Formule 1 in Nederland onbetaalbaar wordt, maar Jensen lacht dat weg: “We hebben een goed idee van de prijs die we gaan vragen, maar dat hou ik nu nog even voor me vanwege de concurrentie. Het argument dat F1 in Nederland nu gratis is, klopt niet helemaal. Je betaalt ervoor in je abonnement als klant, of via een betaalmodule. De Formule 1 is bij ons straks voor iedereen beschikbaar, ongeacht je provider. En we komen met een zeer aantrekkelijke prijs.”

Op fora en in reactiemodules wordt door fans regelmatig de prijs van pakketten in Scandinavië aangehaald. Maar prijzen die in andere landen gevraagd worden zijn niet te vergelijken met het kostenplaatje voor Nederland, zo benadrukt Jensen: “De prijzen voor de pakketten in Zweden zijn totaal anders dan in Nederland het geval zal zijn. Viaplay kost daar inderdaad ongeveer 45 euro per maand. Dat is voor het totale pakket van Viaplay, met veel meer sportkampioenschappen en beschikbaarheid via lineaire televisiekanalen. Een heel ander product, dat moet je echt niet vergelijken met het pakket dat we in Nederland gaan aanbieden. Als we die prijzen zouden vragen, dan zou onze aanwezigheid in Nederland heel kort zijn, maar we komen hier juist om hier voor de lange termijn te blijven. We beloven dit: het wordt een betaalbaar pakket voor iedereen, dat mensen gezien de prijs zeker zullen overwegen.”

Geen reclames tijdens F1-races bij NENT

Ook de vrees van reclames tijdens de Formule 1-races is ongegrond: “We zijn een ad-free service. Bij Viaplay krijg je geen advertenties tijdens je programma’s. In de studio experiences kunnen reclames voorkomen, net zoals nu het geval is. Maar zeker niet tijdens de Formule 1-race.”

Uiteindelijk komen er maar één of twee opties in Nederland, zo legt hij uit: “We houden van eenvoudig. In veel Noordse landen hebben we twee pakketten: entertainment zonder sport en Viaplay met toegang tot alles. Allerlei multipakketten maakt het alleen maar ingewikkeld voor de gebruiker. We mikken in nieuwe markten op één pakket met alle content voor een aantrekkelijke prijs. Dat zal ook in Nederland zo zijn.”

F1-verslaggevers

Jensen ging daarnaast in op de vraag wie er van de huidige Formule 1-crew in Nederland (Olav Mol, Jack Plooij, Rob Kamphues en Robert Doornbos) de overstap maken naar NENT: “Het is nog wat vroeg om daar nu al iets over te zeggen. We gaan eerst op zoek naar een fantastische Head of Sports voor de lokale markt. Er zitten mensen in het huidige F1-team waar we toekomst in zien, maar we zijn ook op zoek naar nieuw talent en vers bloed. Zodra we een managementteam in Nederland hebben, kunnen we echt met deze vraag aan de gang. We hebben veel respect voor wat Ziggo heeft neergezet. In veel gevallen heeft het nut om door te gaan met de huidige personen. Anderzijds is het belangrijk in de evolutie van sport om dingen te vernieuwen, om anders te denken. Online streaming richt zich op een jonger publiek, dat moet je ook terugzien voor de camera. We zoeken daarin een goede balans.”

De komende maanden moet meer duidelijk worden over de ambitieuze plannen van de nieuwe Formule 1-rechtenhouder. Motorsport.com Nederland houdt je uiteraard op de hoogte.

