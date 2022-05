Miami staat open voor aanpassingen aan F1-circuit

In de aanloop naar de eerste Grand Prix van Miami uit de historie van de Formule 1, kreeg de lokale organisatie flink wat kritiek te verduren. Diverse F1-coureurs klaagden over het asfalt en de vuiligheid buiten de ideale lijn. Daarnaast was niet iedereen even enthousiast over de smalle chicane, die volgens Lewis Hamilton meer weg heeft van de parkeerplaats van een bouwmarkt dan van een racecircuit. De organisatie reageerde en stelde dat het vanaf het eerste moment de bedoeling was om ‘mistake generators’ te creëren voor meer spektakel. Desondanks staat men in Miami open voor verbeteringen.

Motorsport.com vroeg Tom Garfinkel, managing partner van de Miami Grand Prix, naar de situatie. Hij legt uit dat de aanleg van de veelbesproken chicane een belangrijke achterliggende gedachte heeft: “We veranderen wat er veranderd moet worden om de baan beter te maken. Ik denk dat we niet goed genoeg gecommuniceerd hebben waarom die chicane daar ligt. Het was noodzakelijk kwaad om het circuit lang genoeg te krijgen, zodat de rest van de baan wel geweldig zou worden. Dat gedeelte was lastig, want we moeten de auto’s daar enorm afremmen omdat er niet voldoende uitloop is. Misschien is er een mogelijkheid om het iets te verbeteren, maar het is voornamelijk een noodzakelijk kwaad om de snelheid voldoende te verlagen.”

Problemen met asfalt

De asfaltlaag zorgt bij nieuwe races vaker voor problemen. Garfinkel erkent dat de situatie in Miami niet perfect was. Ook hier wordt voor de editie van 2023 gekeken naar verbeteringen: “We evalueren het. We willen het oplossen. Als de rijders niet buiten de ideale lijn kunnen komen, wordt er weinig ingehaald en dat is niet goed. Ik wil namelijk zoveel mogelijk inhaalacties. We gaan de asfaltlaag dus goed bekijken. En we veranderen wat er veranderd moet worden, zodat de baan zo goed mogelijk wordt.”