Toen Sergio Perez na twintig ronden in Miami de woorden "I am losing power" uitsprak, gingen de gedachten bij Red Bull meteen terug naar de betrouwbaarheidsproblemen in Bahrein en Australië. Het zou toch niet weer een knullige DNF inluiden? Het antwoord is 'nee' gebleken, al doet Horner uit de doeken dat het niet veel heeft gescheeld. "Het was erg close qua DNF."

Het euvel zat zoals bekend in een haperende sensor. "Checo moest het zien te managen. Een sensor van één van zijn cilinders begon tegen te werken. Daardoor moesten de mannen achter de schermen veel dingen omzetten met de sensoren. Dat hebben ze goed gedaan, al miste Checo wel bijna dertig pk voor de rest van de race. Omgerekend naar rondetijd verloor hij een halve seconde per ronde."

Het verklaart waarom Perez achter Carlos Sainz bleef steken op een zachtere bandencompound. "Zonder die handicap en met het bandenvoordeel dat hij na de safety car had, had hij P2 kunnen pakken", stelt Horner. Het was de tweede opeenvolgende één-twee voor Red Bull geweest. De Mexicaan gaat trouwens nog iets verder en stelt dat hij zonder malheur voor de overwinning had kunnen vechten. Van de top-vier stond Perez als enige op mediums: "Max was de ingang van de pitstraat al voorbij toen de virtual safety car een echte safety car werd", verklaart Horner. "We waren even bang dat Ferrari met beide auto's naar binnen zou gaan voor softs, maar dat gebeurde gelukkig niet."

Perez waagde in de slotfase nog wel een vergeefse aanval, maar die overenthousiaste poging neemt Horner zijn coureur allesbehalve kwalijk. "Hij heeft juist een geweldige prestatie neergezet door überhaupt in de buurt van de Ferrari's te komen. Zelfs met nieuwe banden was hij nog een halve seconde langzamer dan wat onze auto met een goede topsnelheid kon." Dat Perez Sainz aan kon vallen met een handicap van 30 pk zegt dan ook iets over de topsnelheid van Red Bull in Miami.

RB18 geen kwetsbare auto, DNF's deels pech

Het sensorprobleem is Red Bull niet fataal geworden, maar is net als eerdere euvels met de brandstof wel weer een detail dat kostbaar kon blijken. Niet voor niets zei Max Verstappen na afloop dat er nog veel dingen beter moeten en Horner is dat met hem eens. "Als je het hebt over dit sensorprobleem dan werken we nauw samen met HRC [Honda] om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt."

De suggestie dat de RB18 kwetsbaar is, wijst Horner tegenover Motorsport.com echter van de hand. "Ik denk niet dat we een kwetsbare auto hebben. Het gaat gewoon om kleine dingetjes die normaal gesproken tijdens de wintertest aan het licht komen. Wij hebben alleen de pech dat die dingen pas tijdens het seizoen opspeelden. Maar nogmaals: we werken er hard aan met HRC en we krijgen geweldige steun van hen", duidt Horner op de Japanse hulp die er achter de schermen nog altijd is.

Coronel: "Verstappen zet team op scherp, Ferrari moet iets doen"