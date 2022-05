Hamilton over chicane: “Net als parkeerplaats van bouwmarkt”

“Het is best een leuk circuit om te rijden, met uitzondering van de chicane. Het is daar zo krap”, refereert Lewis Hamilton aan de bochten 14 en 15, de krappe en omhooglopende chicane die de coureurs onder een viaduct door voert. “Het herinnert me aan de periode dat ik een jaar of zes, zeven was. Toen reed ik met een kart over de parkeerplaats van een bouwmarkt, tussen de straatauto’s door. Misschien dat ze deze bocht in de toekomst kunnen weghalen, dat zou het circuit verbeteren.”

Hamilton klaagde ook over de hobbels in het asfalt van het nieuwe stratencircuit in Miami. “Het is eigenlijk best gek, want in deze tijd zou men toch in staat moeten zijn om relatief eenvoudig een vlakke baan te maken”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen, wiens Mercedes-teamgenoot George Russell de tweede vrije training als snelste afsloot. Hamilton: “Er zijn op veel plekken belachelijk grote hobbels. Ik weet niet of ze dat voor zaterdag kunnen verbeteren.”

Magnussen en Bottas positiever

In tegenstelling tot Hamilton is Kevin Magnussen wel te spreken over de chicane. “Ik vind het gaaf”, reageert de Haas-coureur. “Het is misschien niet zo opwindend als de snelle bochten, maar het is een blinde bocht en één met hoge kerbstones. Op lage snelheid verander je enorm van richting. Dat is volgens mij best uniek, dus op die manier is het gaaf. Het is echter wel een heel langzame bocht.”

Valtteri Bottas verwacht dat we zondag een leuke race te zien krijgen. “Het is zeker geen gemakkelijk circuit”, vertelt de Alfa Romeo-rijder aan Motorsport.com. “Het technische gedeelte van bocht 12 tot en met 15 is niet eenvoudig, maar qua inhaalmogelijkheden hebben ze denk ik goed werk geleverd. Ik denk dat we hier leuke gevechten gaan zien, met de lange rechte stukken na een langzame bocht. Dat betekent dat je elkaar goed kan volgen.”

