Het raceweekend in Florida begon nog miserabel voor de coureur met startnummer 1. Door een versnellingsbakwissel en technisch malheur kon Max Verstappen het Miami International Autodrome slechts vijftien maal ronden. Niet ideaal op een nieuw circuit, al heeft de Limburger dit nadien opgevangen. "Wat een waanzinnig goed resultaat voor Max in Miami. Hij zag er tijdens de race opnieuw heel sterk uit en dat na een moeilijk begin van het weekeinde. Door problemen met de auto kon hij vrijdag nauwelijks rijden en die tijd heb je gewoon nodig om de auto goed af te stellen, zeker op een nieuw stratencircuit", weet ook Jos Verstappen. "Dan snap ik heel goed dat hij wat prikkelbaarder is. "

Het gebrek aan rijtijd heeft Verstappen op zaterdag nog parten gespeeld tijdens de kwalificatie, maar het moment in de slotfase van Q3 is uiteindelijk niet onoverkomelijk gebleken. "Het was jammer dat hij in de kwalificatie een foutje maakte, maar dat kan gebeuren. Het hielp hem niet dat hij de baan nog niet zo goed kende als normaal het geval is." Een etmaal later kon de Red Bull-coureur echter al snel orde op zaken stellen. Carlos Sainz werd in de eerste bochtencombinatie verschalkt en in ronde negen nam Verstappen de leiding over van WK-leider Charles Leclerc.

Een tamelijk eenvoudige middag (al is dat door de fysieke uitputting relatief) leek te volgen, maar tussenkomst van de safety car besloot anders. "De slotfase van de race was nog spannend, toen de safety car naar binnenkwam. Max had het even moeilijk, je zag echt dat hij aan het trappen was", vervolgt Jos zijn column op Verstappen.com. "Maar hij weet op dat moment precies wat hij doet. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Charles Leclerc er voorbij zou komen. Met die DRS-zones was het moeilijk om een gat te trekken. Gelukkig slaagde Max erin om de leiding vast te houden, hij is een keiharde racer."

Gevolg is dat Verstappen nog maar negentien punten toegeeft in het kampioenschap, terwijl de kloof na Australië 46 punten bedroeg. In slechts twee raceweekenden is het gat meer dan gehalveerd, waardoor alles weer speelbaar lijkt. "Het kan alle kanten opgaan, maar het is duidelijk dat je gewoon geen uitvalbeurten mag hebben", oordeelt Jos. "Als de betrouwbaarheid van de Red Bull goed blijkt te zijn, dan denk ik dat Max weer een heel sterk seizoen tegemoet gaat en we een mooi duel gaan krijgen tussen hem en Leclerc." Dat duel zal niet alleen worden beslist door de coureurs zelf, maar ook door de ontwikkelingsstrijd van de nieuwe auto's. "Dan is het echt de vraag welk team de auto het beste gaat doorontwikkelen en welke upgrades dadelijk het beste werken."

