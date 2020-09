Wolff ontkracht geruchten over overname door Ineos

Ineos werd afgelopen december aangekondigd als nieuwe partner van het Mercedes F1 Team. In eerste instantie had de samenwerking vooral betrekking op de nieuwe Applied Science-afdeling van het merk, dat technische ondersteuning biedt voor de wielren- en zeilprogramma’s van het chemieconcern. In februari werd de betrokkenheid van Ineos uitgebreid met een significante sponsordeal van het F1-team.

Tijdens het Grand Prix-weekend op Mugello liet F1-analist en voormalig teambaas Eddie Jordan optekenen dat Ineos een volgende stap wil zetten: overname en rebranding van het gehele Formule 1-team. Toen Motorsport.com hem vroeg naar de situatie was Wolff er als de kippen bij om de verhalen te ontkrachten: “Je weet dat mensen stukjes informatie oppikken en er een verhaal omheen bouwen. We hebben een geweldige relatie met Ineos, we werken samen aan diverse high-tech projecten rond de America’s Cup en het wielrenteam. We vullen elkaar heel goed aan. We hebben dezelfde ambities met onze sportteams. En daarom is Ineos een partner van ons. Alles buiten dat is pure speculatie. Daimler is niet van plan om het team op te doeken en Ineos heeft geen interesse in een meerderheidsbelang in het team en een andere naam. En ik ben niet van plan om als aandeelhouder terug te treden. Dus veel van de verhalen zijn verzonnen.”

Volgens Wolff blijft Mercedes onder de eigen vlag in de komende jaren actief in de koningsklasse van de autosport: “De toekomst van het team is kraakhelder. Het is het Mercedes AMG Petronas F1 Team. En daar gaat niets aan veranderen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper