Masi ziet geen noodzaak om safety car-herstarts te herzien

De Toscaanse Grand Prix moest tot twee keer toe worden gestopt na een crash. De eerste code rood werd veroorzaakt door een crash op het rechte stuk van start-finish, waar vier coureurs op elkaar knalden bij de herstart na de eerste safety car-fase. Twaalf van de achttien coureurs die na de eerste safety car-fase over waren gebleven, kregen een waarschuwing voor inconsistent rijgedrag vanaf de laatste bocht tot en met start-finish. Alleen Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel kregen geen waarschuwing.

De crash kostte Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Antonio Giovinazzi de race en het zorgde ook voor potentieel gevaarlijke situaties. Meerdere coureurs deden daar kort na de crash al hun beklag over. Enkele andere coureurs, onder wie Hamilton en Bottas, suggereerden dat het late doven van de lichten op de safety car een belangrijke rol speelden in het incident, omdat het ervoor zorgde dat alle auto’s dicht bij elkaar zaten. De kritiek op de FIA is echter aan dovemansoren gericht, zo laat wedstrijdleider Masi duidelijk blijken. Nog voordat de uitspraak werd gedaan door de stewards, stelde hij dat de coureurs de regels rond een herstart gewoon moeten kennen.

“Uiteindelijk zijn hier wel kernpunten uit te halen en op vrijdagavond zijn de coureurs heel duidelijk ingelicht”, vertelde Masi. “Daarbij zijn ze aan twee hoofdzaken herinnerd. Een was om te garanderen dat ze de safety car niet inhalen voor de safety car-lijn bij de pitingang. De tweede, en dat is op dit circuit ongebruikelijk, dat de control line vanaf waar ze mogen inhalen dichtbij de pituitgang gesitueerd is. Het is dus geen verrassing en we hebben soortgelijke situaties gezien in Baku met zo’n lange run richting de control line, waarbij de leider ieder recht heeft om de snelheid te bepalen en het tempo laag houdt om een slipstream voor de auto’s erachter te voorkomen.”

De procedures bij een herstart worden volgens Masi niet nogmaals tegen het licht gehouden: “Ik denk niet dat er noodzaak is om de regels rond de herstart na een safety car te herzien.” Bovendien zijn de kritische noten van de coureurs volgens de Australiër onterecht. “Simpel gezegd kunnen ze bekritiseren wat ze willen. Als we kijken naar de afstand vanaf waar de lichten doofden naar de control line, dan is dat niet heel anders of zelfs langer dan bij een aantal andere circuit. Dus uiteindelijk gaan de lichten op de safety car uit waar ze uit gaan, en we hebben de 20 beste coureurs ter wereld. En zoals we eerder in de F3-race zagen, hadden de coureurs in deze klasse een herstart die heel erg leek op wat er in de F1-race gebeurde, en zij kwamen er redelijk goed en zonder incidenten door.”

Met medewerking van Adam Cooper