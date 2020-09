Verstappen: "Titelstrijd is voorbij, maar ik heb dat geaccepteerd"

Voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen hoopte de combinatie Red Bull-Honda Verstappen van materiaal te voorzien waarmee de Limburger de troon kon bestijgen, of waarmee hij Mercedes in ieder geval het vuur na aan de schenen zou kunnen leggen. Na negen races in deze Formule 1-jaargang is dat nog een brug te ver gebleken. De achterstand op Lewis Hamilton neemt met tachtig punten alweer onoverbrugbare vormen aan en gezien de kracht van het merk met de ster valt een plotse ommekeer ook niet meer te verwachten.

Als Verstappen door de Oostenrijkse ORF voorafgaand aan de zondagse sof op Mugello wordt gevraagd naar zijn WK-kansen, luidt het antwoord: "Voor mij persoonlijk is dat voorbij. Als je zo ver achter ligt en ook te langzaam bent [in vergelijking met Mercedes] dan zal dat niet meer gebeuren. Blijft overeind dat we ieder weekend willen winnen, maar het kampioenschap is voorbij." Het kenmerkt het realisme dat Verstappen het hele jaar al tentoonspreidt. Alhoewel de derde DNF er na dit bewuste interview vast geen goed aan heeft gedaan, zegt de Limburger niet bij de pakken neer te zitten. "Ik heb geaccepteerd dat het dit jaar niet loopt zoals het zou moeten lopen. Maar ik blijf ieder weekend wel gewoon alles geven om er het beste uit te halen."

"Er zijn dit jaar meerdere dingen niet helemaal perfect aan onze auto. Maar daar hebben we al veel van geleerd. Ik hoop dat we richting volgend jaar al iets kunnen veranderen en hopelijk is het dan iets beter." Dat betekent overigens niet dat Verstappen verwacht een gooi naar de wereldtitel te doen in 2021. "Ik hoop dat we volgend jaar dichter bij Mercedes zitten, al verwacht ik inderdaad niet dat we hen dan al verslaan. Ook doordat je in verband met corona weinig aan de auto mag veranderen. Maar ik hoop natuurlijk dat het seizoen 2022, met het nieuwe reglement, ons wel nieuwe kansen biedt." Als de Oostenrijkse verslaggever tot slot vraagt wanneer die felbegeerde wereldtitel eindelijk volgt, lacht Verstappen: "Dat kun je in de Formule 1 nooit zeggen. Maar ik hoop natuurlijk dat het niet zo heel lang meer duurt."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

VIDEO: De technische ongemakken van Red Bull in 2020 met de RB16