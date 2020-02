Hoe Mercedes de concurrentie voor de gek hield tijdens de wintertest

Mercedes strooide de concurrentie tijdens de wintertests in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2019 flink zand in de ogen. Concurrent Ferrari leek sterker uit de startblokken te zijn gekomen. Menigeen dacht aan het einde van de dominantie van het merk uit Stuttgart. Tijdens de seizoensopener in Melbourne bleek niets minder waar: Mercedes domineerde als vanouds en ging er uiteindelijk wederom met beide wereldtitels vandoor.

In de periode dat de teams de wagens lanceren beginnen de F1-kriebels bij de meeste fans weer op te spelen, des te meer wanneer de reglementen aangepast werden zoals vorig jaar het geval was. Hoewel uit de resultaten van de wintertest te Barcelona allesbehalve een onderbouwde conclusie te trekken valt, schetsen de testdagen vaak wel een voorzichtig beeld van de belangrijkste veranderingen aan de wagens en de onderlinge verhoudingen. Maar zoals Mercedes heeft bewezen kun je al snel op het verkeerde been gezet worden als je je blind staart op de tijden. Het team was destijds namelijk nergens te bekennen, Ferrari was in februari nog oppermachtig.

Dat Ferrari in Melbourne net als Red Bull achter de feiten aanliep en Mercedes verreweg het beste pakket bleek te hebben, kwam dus als een tamelijk grote verrassing. Het team stelde de afgelopen jaren weliswaar keer op keer beide titels veilig, maar het gat met de concurrentie was in de tussentijd steeds kleiner geworden. Aan het eind van 2018 was de algemene gedachte bovendien dat de Scuderia een sterkere bolide had. Qua motor was dat in 2019 nog steeds zo, maar qua aerodynamica sloeg het de plank mis en het had tot aan de Grand Prix van Singapore tijd nodig om dat te herstellen. De openingsmanche in Australië wekte de indruk dat de zilverpijlen weer eenzaam aan de top stonden met Ferrari en Red Bull op grote afstand.

Echte W10 kwam pas in tweede testweek

"De wagen waarmee we de eerste test reden was nooit bedoeld voor de races. Vanaf het moment dat hij werd ontwikkeld al niet", vertelde Mercedes' hoofdontwerper John Owens in gesprek met Motorsport.com. "Alles wat erop leek dat we weer terug bij af waren, of moesten reageren, was helemaal niet waar. We hadden nooit het plan om met die auto te racen en waren een beetje verrast dat sommige ander teams zichzelf stimuleerden met het idee dat wij niet goed waren. Het verraste mij, want het leek wat naïef aangezien dit niet de wagen was waarmee we naar de races zouden gaan."

De ontwerper voegde eraan toe dat het eerste ontwerp puur bedoeld was om de focus op bepaalde elementen te leggen die voor problemen konden zorgen, zonder de afleiding van de aerodynamica en snelle rondetijden erbij te hebben. "Die eerste test draaide volledig om het begrijpen en oplossen van problemen. Was de geometrie van de ophanging correct? En hoe zat het met de nieuwe banden? Hoe deed onze nieuwe krachtbron het? Waren er problemen met het remsysteem? Je bent erg gefocust op het werkend krijgen van een racewagen en nog niet zozeer op performance. Het plan was al vanaf het begin dat we de aerokit tijdens de tweede test zouden toevoegen."

Nadat Mercedes de proefversie van de wagen had uitgerold voor de eerste testweek, kwamen de eerste reacties online. Owens en het team konden daar soms smakelijk om lachen. "We vonden het erg vermakelijk om te lezen wat mensen over onze aerodynamica schreven na die eerste test. Wij wisten om eerlijk te zijn niet eens meer hoe het eruitzag tot het op de auto verscheen. We hebben sindsdien zoveel stappen gezet. En toen vonden we het nog amusanter dat mensen zeiden dat we in week twee reageerden op wat er in de eerste week gebeurde, wat een wonder zou zijn geweest. De echte wagen zou sowieso de tweede testweek pas gebruikt worden en we hebben zelfs toen enigszins bewust onze ware snelheid niet laten zien. We wisten dat hij snel was, maar waren nog niet zeker of we ook echt het snelste team waren."

Het spel dat Mercedes speelde met haar F1-rivalen

Met medewerking van Stuart Codling