Waarom Marko de terugzetting van Gasly niet als ‘demotie’ ziet

Voor de tweede maal in de recente historie werd een rijder nog tijdens het seizoen teruggezet van Red Bull Racing naar Toro Rosso. Daniil Kvyat en Max Verstappen wisselden in 2016 van positie, afgelopen jaar overkwam het Pierre Gasly en Alexander Albon. Intern weigert men te spreken van een ‘demotie’. Dr. Helmut Marko legt uit waarom de rijderwissel de juiste beslissing was.

“Eerst wil ik mezelf verdedigen voor het woord ‘demotie’”, begon Marko in een exclusief interview met Motorsport.com over de positiewisselingen in 2016 en 2019. “We hebben het hier wel over de Formule 1. Hoeveel duizenden rijders dromen ervan om de F1 te halen? Nu hebben we het over een rijder die van een Formule 1-topteam overstapt naar een team uit de middenmoot. Hij verdient nog steeds geld en hij rijdt nog altijd in de koningsklasse. Ik zou zeggen dat dat de deur opent naar nieuwe mogelijkheden, niet dat het een demotie is.”

Wat betreft de adviseur moet Gasly blij zijn dat hij een tweede kans heeft gekregen bij Toro Rosso. De Fransman zag dat in eerste instantie niet zo: “Maar nu ziet hij het anders”, benadrukt Marko. Gasly herpakte zich sterk met goede optredens bij de middenmoter, met een podium in Brazilië als absolute hoogtepunt. “Pierre stapte weer in de Toro Rosso en was direct weer de oude Pierre”, aldus Marko. De Oostenrijker heeft wel een verklaring voor de ommekeer in de vorm van de jongeling: “De Toro Rosso is eenvoudiger te besturen en de druk is er natuurlijk minder. Toen hij bij Red Bull binnenkwam, keek hij alleen maar naar Verstappen. Hij zag niemand anders in het veld. Ik was verrast hoe hij in de tweede seizoenshelft weer opbloeide. Zo zie je maar waar het in de psychologie allemaal om draait. Als ik zou zeggen dat ik dit had verwacht, is dat een grote leugen.”

In tegenstelling tot Kvyat in 2016, die al na vier races werd vervangen door Verstappen “en volledig instortte”, greep Gasly zijn kans en “herrees”. Marko: “Thank God, voor hem en voor ons.”

Marko sluit nieuwe rijderswissel niet uit

In de crisisperiode, zoals Marko de moeilijke tijd van Gasly omschreef, sprak hij veelvuldig met zijn pupil. De crashes in de wintertests en het “negatieve debuut” waren ook voor Red Bull niet goed. “De tweede crash was voor ons als team serieus, want er zaten onderdelen op de wagen die we echt nodig hadden voor de test. We hadden daar nog geen data over verzameld. Het gehele testprogramma werd daardoor flink in de war geschopt.”

Albon moet in 2020 bewijzen dat hij sneller en rustiger is dan de twee Toro Rosso-coureurs. De Britse Thai heeft een eenjarige deal en zal dus moeten presteren om een verlenging af te dwingen. Een nieuwe rijderswissel halfweg het jaar sluit het team ook niet uit: “Alles is mogelijk. Maar ik hoop het niet”, aldus Marko. Een terugkeer van Daniil Kvyat naar het topteam sluit hij niet uit: “Hij moet nog constanter worden, maar de laatste race in Abu Dhabi was een van zijn sterkste optredens.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland