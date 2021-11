McLaren: Verklaring Masi over Verstappen zet precedent voor F1-rijders

Vrijdagmiddag besloten de stewards van de Grand Prix van Sao Paulo eindelijk dat de aanvraag tot een review van het bocht 4-incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton geweigerd wordt. Verstappen krijgt dus geen straf en is definitief tweede in de GP van Sao Paulo. McLaren-teambaas Andreas Seidl gaat hierdoor ook met interesse luisteren naar de rijdersbriefing op vrijdagavond. De coureurs gaan daar in zijn ogen opheldering vragen over vermeende inconsistenties rond het ‘laat ze racen’-principe dat de FIA wil hanteren in de Formule 1. Zo werd Lando Norris eerder dit jaar wél bestraft toen hij Sergio Perez van de baan dwong, terwijl de stewards geen actie nodig achtten bij Verstappen.

Seidl verwacht dat de feedback van Masi belangrijk wordt, omdat het een precedent gaat scheppen. “We hebben zeker wat vragen, kijkend naar de vergelijking met Lando’s kwestie”, zei Seidl in Qatar, voordat de uitspraak van de stewards bekend werd. “Lando kreeg in Oostenrijk een straf voor iets wat in onze ogen betwistbaar was. Je kan zeker beredeneren dat het Lando’s bocht was destijds. Het was anders dan wat we in Brazilië zagen en daarom zijn we niet zozeer geïnteresseerd in de uitkomst van het onderzoek – want dat is een ander proces – maar vooral in wat Michael [Masi] vrijdagavond in de rijdersbriefing zegt over hoe ze het voor de toekomst zien. Wat de uitkomst ook is, het gaat de aanpak van de coureurs bij acties op de baan veranderen. Daarom wordt de opheldering interessant.”

Masi beargumenteerde na de race in Sao Paulo dat de FIA het ‘laat ze racen’-principe hanteerde en daarom geen straf uitdeelde. Seidl zegt echter dat hij niet wist dat de houding ten aanzien van sancties voor rijgedrag was veranderd. “Daarom wordt het heel interessant wat de coureurs te horen krijgen in de briefing van Michael”, vervolgt hij. “In vergelijking met het verleden en enkele jaren geleden, zijn we zeker meer richting ‘laat ze racen’ gegaan. We weten hoe moeilijk het is om alle verschillende zaken te beoordelen, maar de straf die Lando kreeg in Oostenrijk en wat we vorig weekend hebben gezien, is bijvoorbeeld inconsistent. Daarom is het denk ik belangrijk om opheldering te geven, zodat iedere coureur weet wat hij wel en niet kan doen.”