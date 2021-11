Verzoek Mercedes afgewezen, Verstappen definitief tweede in GP Brazilië

Lewis Hamilton wist op het circuit van Interlagos aan het langste eind te trekken, maar dat bleek voor Mercedes nog geen reden om de uitslag zomaar te accepteren. In ronde 48 verdedigde Max Verstappen met hand en tand om de snellere Mercedes achter zich te houden. Hij stuurde volgens Toto Wolff bewust niet in zoals normaal, met als gevolg dat beide titelkandidaten naast de baan belandden. De stewards achtten een onderzoek - laat staan een straf - overbodig, maar Mercedes dacht daar anders over. Wolff noemde de verdediging van Verstappen namelijk "over het randje".

Het team van Hamilton heeft om een formele herziening gevraagd op basis van nieuw bewijs, meer specifiek op basis van de onboardbeelden van Verstappens auto die op het moment van de eerste uitspraak nog niet beschikbaar waren. Donderdag mocht Mercedes dat bewijs toelichten in twee lange videoconferenties met dezelfde stewards als in Brazilië. Mercedes heeft bepleit waarom Verstappen wel degelijk een straf zou verdienen, terwijl Red Bull met Christian Horner, Adrian Newey en teammanager Jonathan Wheatley de andere kant van hetzelfde verhaal hebben belicht.

De reactie op de uitspraak van Mercedes: Mercedes niet verrast door uitspraak: “Gaat om het principe”

Stewards hadden al voldoende informatie

Na de hoorzittingen namen de stewards extra tijd en hebben ze het besluit over het Mercedes-verzoek uitgesteld tot vrijdag. Het heeft de kwestie tot een slepende zaak gemaakt, al is er nu alsnog duidelijkheid gekomen - uitgerekend tijdens een persconferentie voor teambazen met zowel Horner als ook Wolff daarin. De wedstrijdleiding heeft het verzoek van Mercedes definitief verworpen, waarmee de kous eindelijk af is. De stewards erkennen dat de onboardbeelden niet gebruikt zijn tijdens de race, maar zien in die beelden geen aanleiding om de zaak te heropenen.

De stewards leggen in het document uit dat het bewijs wel nieuw is en dat het ook relevant is, maar dat het niet significant genoeg is. "De vraag of de nieuwe beelden significant genoeg zijn, staat eigenlijk gelijk aan de vraag of het waarschijnlijk is dat die beelden iets aan het oordeel veranderen", valt in het verdict te lezen. "De zaak is door Mercedes vergeleken met Oostenrijk 2020, maar daar waren de beelden in het geheel niet beschikbaar tijdens het eerste besluit en hebben nieuwe beelden het besluit dus wél veranderd. In dit geval hadden de stewards voor hun gevoel al voldoende informatie om het eerste besluit te nemen en voelden zij zich gesterkt door de opmerkingen van beide coureurs na afloop van de race."

"Daardoor zien zij geen noodzaak om het onderzoek nogmaals te openen", zo luidt de voornaamste conclusie. De uitslag blijft dan ook staan met Verstappen op P2. Het gat in het WK bedraagt hierdoor nog altijd veertien punten in het voordeel van de Nederlander. Mercedes reageert overigens niet echt verbaasd op dit nieuws. Toen Wolff er nog tijdens de persconferentie mee werd geconfronteerd, luidde het antwoord: "Dit had ik ook wel verwacht hoor. Wij wilden alleen maar een discussie op gang brengen, want dit zal ook in de komende raceweekenden nog wel een thema blijven."

Tekenend voor de onderlinge verhoudingen

Het protest van Mercedes toont bovenal aan hoe de verhoudingen naast het asfalt momenteel op scherp staan. Zo liet een behoorlijk getergde Wolff na de race in Sao Paulo al weten: “Ik ben altijd heel diplomatiek geweest in mijn uitlatingen, maar die diplomatie is nu voorbij.” De teambaas voegde toe dat er een ‘gentlemen’s agreement’ is geschonden met de diskwalificatie van Hamilton op zaterdag en dat Mercedes daardoor op iedere slak zout gaat leggen. “Wij gaan vanaf nu ook kritische vragen stellen over elk stukje tape dat loshangt.” Het ietwat vergezochte verzoek over Verstappens verdediging past naadloos bij deze woorden.