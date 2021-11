Hamilton voelt zich te langzaam op “bemoedigende vrijdag” Mercedes

In de eerste oefensessie voor de Grand Prix van Qatar moest Mercedes de snelste tijd nog laten aan Max Verstappen, maar in de meer representatieve tweede training nam Valtteri Bottas de regie over. Hij klokte met 1.23.148 de snelste tijd van de dag, op twee tienden gevolgd door Pierre Gasly. Verstappen en Lewis Hamilton volgden op respectievelijk drie en vier tienden achterstand. Bottas blikte na afloop van de tweede training tevreden terug op de vrijdag in Qatar, dat voor het eerst op de F1-kalender staat. Het gevoel in de Mercedes was meteen goed, maar dat betekent volgens de Fin niet dat er geen werk aan de winkel is.

“De dag begon qua afstelling prettig, dus de balans was redelijk goed in de eerste run. Voor VT2 hebben we slechts een paar kleine veranderingen doorgevoerd. Ik zou zeggen dat het de ideale manier was om het weekend op een nieuw circuit te beginnen”, vertelde Bottas, die het werk van Mercedes in de aanloop naar Qatar looft. "Het team heeft denk ik goed werk geleverd met de voorspelling van de afstelling. We zitten niet ver van de sweet spot, maar er is natuurlijk altijd werk te doen. Ook qua rijden vind je na twee sessies nog niet alle mogelijke snelheid. We blijven dus werken."

Hamilton nog niet tevreden met afstelling

Aan de andere kant van de Mercedes-garage waren minder positieve geluiden te horen bij Hamilton. Hij eindigde de dag op de vierde plek en had vier tienden achterstand op zijn teamgenoot. “Ik weet niet eens hoe groot het gat is, maar ik zit er niet bij. Ik zit absoluut niet in de buurt”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na VT2. Over het Losail International Circuit was hij heel behoorlijk te spreken. “Vanuit rijdersoogpunt is het oké. Het zijn natuurlijk allemaal snelle bochten, dus het is absoluut fysiek. Maar het circuit is heel aardig, er zijn geen grote problemen. Ja, er is een klein beetje schade wat denk ik komt van het rijden over de kerbs, maar hopelijk is het niets serieus.”

Trackside engineering director Andrew Shovlin van Mercedes zag enig contrast tussen de vrijdagen van Hamilton en Bottas, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij zich geen zorgen maakt. “Valtteri leek vandaag het mannetje. Hij was snel over één ronde, heel goed in de lange run. En als de auto goed werkt, dan krijgen we de auto bij Lewis ook wel aan de praat. Wat dat betreft was het voor ons een bemoedigende vrijdag”, zei Shovlin. “Met een nieuw circuit weet je niet wat je moet verwachten. Het ziet er dus heel behoorlijk uit, maar er is nog wat werk te doen om Lewis tevreden te krijgen. Red Bull moet vannacht intussen aan hun eigen problemen gaan werken, dus we moeten ervoor zorgen dat we onze voorsprong kunnen behouden.”

Die voorsprong lijkt er vooralsnog dus alleen voor Bottas te zijn. Hij maakt een sterke indruk sinds de aankondiging van zijn vertrek naar Alfa Romeo en in de vrije trainingen in Qatar zette hij die positieve lijn voort. Toch durft de huidige Mercedes-coureur niet te zeggen of dat een voorbode is van een pole-position. “Ehm ja, het is een goede training, maar het blijft slechts een training. We probeerden gewoon zoveel mogelijk te leren. Ook de snelheid lijkt oké, maar het is lastig om na vandaag al conclusies te trekken. Het gevoel is in ieder geval oké en dat is veelbelovend voor de rest van het weekend.”