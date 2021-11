Hoe Tilke in recordtempo een uniek F1-circuit uit de grond stampte

Het Duitse architectenbureau Tilke mag zich inmiddels wel de huisarchitect van de Formule 1 noemen. Het bedrijf was onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanleg van het Maleisische circuit van Sepang, het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Met het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit heeft het bureau van oprichter Hermann Tilke echter de eigen grenzen verlegd. In minder dan twaalf maanden tijd werd er in Saudi-Arabië een gloednieuw stratencircuit aangelegd.

Hermann Tilke runt zijn bedrijf tegenwoordig samen met zijn zoon Carsten, die net weer een bezoek heeft gebracht aan de havenstad in Saudi-Arabië wanneer hij Motorsport.com Nederland bijpraat over de huidige stand van zaken. De laatste maanden werd namelijk veelvuldig de vraag gesteld of het 27 bochten tellende circuit wel op tijd gereed zou zijn, of dat de Formule 1 voor de voorlaatste Grand Prix van het seizoen op zoek moest naar een vervangende locatie. Exact twee weken voordat Max Verstappen en zijn collega’s in actie zullen komen in Saudi-Arabië kan Tilke ons echter gerust stellen: “Het circuit moet over twee weken klaar zijn, maar het zal over twee weken ook klaar zijn.”

'Een van onze meest ambitieuze projecten'

“Het was echt een monsterklus. Voor het hele project hadden we minder dan een jaar de tijd. We zijn in april pas begonnen met de bouw van het circuit. We hebben al een hoop grote Formule 1-circuits ontwikkeld, maar nog nooit in zo’n kort tijdsbestek. Dit is voor ons echt een nieuw wereldrecord. We zijn dan ook blij dat we over twee weken alles tot leven zullen zien komen.”

Nu het circuit van Jeddah bijna voltooid is komt er voor Tilke een einde aan een van de meest ambitieuze projecten uit de rijke historie van het bedrijf: “Ieder Formule 1-project is natuurlijk ambitieus. Je moet altijd in korte tijd iets neerzetten en je werkt altijd met verschillende klanten, verschillende landen en verschillende culturen, dus ieder project is ambitieus. Dit behoort echter absoluut tot onze meest ambitieuze projecten tot dusver vanwege de korte tijd die we ervoor kregen. We werden er een jaar geleden bij betrokken en wisten dat het in twaalf maanden tijd gereed moest zijn.”

Jeddah Street Circuit overzichtsfoto Photo by: Uncredited

Als locatie voor het allereerste Formule 1-circuit in Saudi-Arabië had de organisatie de zogenaamde Jeddah Corniche voor ogen, een kustresort langs de Rode Zee, wat de uitdaging voor Tilke nog groter maakte: “Het is geen normaal stratencircuit. De meeste straten moesten we namelijk nog zelf aanleggen en we moesten een compleet afwateringsysteem aanleggen, waarvoor we de hele baan in feite anderhalve meter op moesten tillen. Er kwam dus een hoop engineering bij kijken. Daarnaast hadden we ook nog te maken met de aanleg van een aantal grote gebouwen en wordt er in het hele Corniche-gebied nog bijgebouwd. Het zal wel voor een prachtige setting zorgen.”

Ondanks het feit dat er bij de unieke locatie extra uitdagingen kwamen kijken, is Tilke wel blij met de plek: “De Corniche is echt een hele mooie plek, zo pal naast de Rode Zee. Het zal een geweldige sfeer opleveren met het circuit er zo vlak naast. Het is eigenlijk een smal stuk land, waardoor het circuit vanzelf ook heel smal wordt. Dat brengt echter ook weer voordelen met zich mee, omdat de toeschouwers vaak twee delen van het circuit kunnen zien. Op het ene punt zullen de auto’s naar rechts rijden en op het andere naar links. Dan heb je ook nog eens de zee als achtergrond. Het is echt een coole setting. Het zal er ook geweldig uit gaan zien op camera, zeker wanneer de zon onder gaat. Ik was er gisteravond nog en iedere keer als ik er ben – en ik ben er heel vaak geweest – ben ik weer sprakeloos wanneer ik de zon onder zie gaan. Naast het circuit ligt ook nog eens een moskee, het zorgt echt voor een geweldige sfeer. Een deel van een circuit gaat langs een lagune, waardoor je aan beide kanten van de baan water hebt. De auto’s rijden dan als het ware door het water, dat is iets nieuws wat we hier geïntroduceerd hebben.”

Razendsnelle baan

Naast de mooie plaatjes belooft ook het circuit zelf spectaculair te worden. De baan zelf is 6.174 kilometer lang en telt maar liefst 27 bochten. Voor het merendeel daarvan hoeven de coureurs echter nauwelijks af te remmen, waardoor de gemiddelde snelheid in Jeddah boven de 250 kilometer per uur komt te liggen. De baan wordt daarmee het snelste stratencircuit op de F1-kalender. Sterker nog: alleen op het circuit van Monza, dat ook wel bekendstaat als ‘The Temple of Speed’, ligt de gemiddelde snelheid hoger.

“Het circuit is echt heel erg snel en ik zou heel graag de eerste reactie van de coureurs willen horen wanneer ze terugkeren van hun eerste rondjes”, vervolgt Tilke. “In de simulator was het al best een fijn circuit om op te rijden. Het is uitdagend, met aan de ene kant een aantal snelle doordraaiers en een bocht met een banking van 12 procent. Er zijn ook een hoop passages vol gas, maar daar heb je nooit echt te maken met een recht stuk. De coureurs moeten dus voortdurend geconcentreerd blijven, zeker met de muren zo dicht langs de baan. Dan hebben we ook nog eens drie potentiële DRS-zones. Het is echt heel erg snel.”

Jeddah Street Circuit overzichtsfoto Photo by: Uncredited

Ondanks die drie potentiële DRS-zones lijkt het aantal inhaalmogelijkheden op Formule 1’s snelste stratencircuit beperkt. Verwacht Tilke een optocht in Saudi-Arabië? “Hopelijk niet. We werken nauw samen met de Formule 1, met het team van Ross Brawn dat ook de eerste onderzoeken naar het circuit en de initiële lay-out heeft uitgevoerd. Daar hebben we mee samengewerkt en de definitieve lay-out mee bepaald. Zij hebben een hoop simulaties uitgevoerd aan de hand van hun eigen model. Hopelijk werkt het, want zij verwachten dat de baan zich best leent voor inhaalacties.”

Naast de nodige inhaalacties verwacht Tilke tijdens de race ook het nodige spektakel in de eerste bocht: “We hebben direct na de eerste bocht een stadiongedeelte gecreëerd, dat wordt echt iets speciaals. Het is voor de toeschouwers een hele coole plek om de actie te volgen omdat je daar de eerste bocht kunt zien. Het wordt spectaculair in de race. Daarnaast kun je op dat punt de auto’s ook op hoge snelheid de andere kant op zien rijden, op een punt waar ze een beetje op de rem moeten om vervolgens weer te accelereren. Op die plek zal je voortdurend auto’s zien rijden. Ik denk dat dat de mooiste plek is om de race te kijken, maar ook op andere tribunes heb je mooie plekken waar je twee verschillende delen van het circuit kunt zien. Het maakt het echt speciaal, omdat het circuit zelf zo smal is. Daarnaast ligt het ene deel van de baan ook iets hoger, dus je kunt echt twee delen van het circuit zien.”

Over twee weken zullen de Formule 1-motoren voor het eerst gestart worden in Saudi-Arabië. Op vrijdag 3 december om 16.30 uur lokale tijd staat de eerste vrije training voor de inaugurele Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma. De race wordt zondagavond om 20.30 uur lokale tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) verreden.

