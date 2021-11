Gasly tweede op vrijdag: “Maar we richten ons vooral op Alpine”

Het sterke seizoen van Pierre Gasly in 2021 kreeg een passend vervolg op de vrijdag in Qatar. Op het voor hem onbekende Losail International Circuit wist hij meteen een goede indruk achter te laten door in de eerste training achter Max Verstappen de tweede tijd te noteren. Wie dacht dat dit een eenmalige uitschieter was, kreeg in de tweede oefensessie zijn ongelijk bewezen. Gasly perste er onder het kunstlicht in Losail opnieuw een tweede tijd uit, ditmaal achter snelste man Valtteri Bottas.

Na afloop van de vrijdagse trainingen toonde Gasly zich dan ook bijzonder tevreden met het verloop van de dag. “Het was geweldig, P2 in beide sessies. Het was een heel, heel goede vrijdag, de beste van het seizoen tot dusver. Het voelde geweldig. Vanuit de auto was het eigenlijk niet zo gemakkelijk in deze omstandigheden, dus ik kan niet zeggen dat het voelt alsof we vliegen, maar de rondetijd is erg goed”, zei Gasly, die tegelijkertijd nog wel verbetering mogelijk acht. “Dat is positief, maar ik denk dat we het voor zaterdag nog beter kunnen doen qua balans. We gaan proberen daar aan te werken.”

Red Bull en Mercedes buiten bereik?

De hele vrijdag in Qatar slaagde Gasly er dus in om zich te meten met de coureurs van Red Bull en Mercedes, die dit seizoen de dienst uitmaken in de Formule 1. De afgelopen races maakte de Fransman ook al een sterke indruk in dienst van AlphaTauri, maar moest hij na de vrijdag wel toezien hoe de topteams er nog een schepje bovenop deden. Ook in Losail verwacht Gasly niet dat hij op zaterdag en zondag met Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton en Bottas kan vechten. Hij richt zich dan ook liever op Alpine, met wie AlphaTauri om de vijfde plek bij de constructeurs strijdt.

“Nee, ik denk dat we objectief moeten zijn. We weten dat Red Bull en Mercedes de kraan op zaterdag en zondag een stuk verder opendraaien, dus zij zijn duidelijk niet waarop wij ons richten”, vertelde Gasly. “We zullen natuurlijk ons best doen en het zou natuurlijk heel fijn zijn als we voor ze eindigen. Maar wij richten ons vooral op Alpine en we zullen proberen om de strijd aan te gaan met McLaren en Ferrari. Tot dusver lijken we echter heel competitief, dus ik kijk er naar uit om te zien wat we zaterdag kunnen doen.”