Het nieuwe Formule 1-tijdperk begon nog goed voor McLaren met een solide wintertest in Barcelona. Daarna volgden echter remproblemen tijdens de test in Bahrein en hoewel de oplossing al snel werd gevonden, heeft het team daar naar eigen zeggen nog altijd last van in de strijd met Alpine om de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Na een moeizame start is McLaren mede door te kiezen voor een agressief ontwikkelingspad opgeklommen naar de vijfde plek in de tussenstand, slechts 18 punten achter de Franse fabrikant op P4.

Wat daar enorm bij heeft geholpen voor McLaren, is het feit dat alle upgrades ook werkten zoals het team voor ogen had. "Alles wat we van de auto wilden wat betreft het reageren op een ontwerp of ontwikkeling heeft best goed gewerkt. Aan het begin van het jaar zagen we enkele dingen die zouden helpen om de prestaties te verbeteren, dus daar hebben we snel en proactief naar gehandeld. Daar verdienen de betrokken mensen de credits voor", zegt technisch directeur James Key over de technische ontwikkelingen bij McLaren in 2022. Wie denkt dat het met zes races voor de boeg wel gedaan is met het introduceren van nieuwe onderdelen, zit er echter naast.

"Wat betreft de upgradepakketten hebben we een agressieve aanpak gekozen. We hebben hard gewerkt aan iedere ontwikkelingsstap en die gaan ieder zo'n vijf tot zes races mee", vervolgt Key. "Ieder pakket werkte ook zoals gepland, waarbij iedere stap ons enkele tienden aan snelheid opleverde. Daar zijn we heel blij mee. We werken nu nog aan een nieuw pakket dat er nog aan komt, daarna volgen enkele kleine ontwikkelingen in de resterende races. We hebben veel nieuws naar het circuit gebracht en dat heeft ons opgeleverd wat wij ervan wilden hebben."

Minder agressief ontwikkelingstempo in 2023?

Het hoge ontwikkelingstempo laat volgens Key echter ook zijn sporen na bij het personeel, dat hier voluit voor moet gaan. In het ideale scenario wil het team volgend jaar in dezelfde situatie belanden als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes qua ontwikkelen van de auto. "De standaard die we van de drie topteams hebben gezien, laat zien wat er mogelijk moet zijn. Als je het seizoen begint met een competitieve auto, kan je het ontwikkelingsplan daarop aanpassen", aldus Key. "Je kan dan minder doen, terwijl je je meer focust op de onderdelen waarvan je verwacht dat dit het meeste oplevert. Dat is de situatie waarin wij volgend jaar willen zitten, want we zouden dit agressieve ontwikkelingsniveau niet volhouden. We gaan echt volle bak. We kunnen veel leren van dit jaar en het team heeft geweldig gewerkt om te bereiken wat ze hebben bereikt."