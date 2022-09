Domenicali: Nieuwe F1-regels gaan teams dichter bij elkaar brengen

Dit jaar werkt de Formule 1 het eerste seizoen af onder gloednieuwe technische reglementen, waarmee de sport betere gevechten wil faciliteren en voor kleinere verschillen tussen de teams wil zorgen. Daarvoor rekent het onder meer op het budgetplafond en de aero-handicap, waarmee de topteams minder tijd in de windtunnel en voor CFD-ontwikkeling krijgen. Desondanks is er dit jaar een groot verschil tussen de teams die de zaken goed voor elkaar hebben en degenen die de plank mis hebben geslagen. Ferrari en Red Bull Racing steken qua snelheid met kop en schouders boven de rest uit, terwijl de wereldtitel zo goed als zeker naar Max Verstappen gaat.

Maakt de Formule 1 zich zorgen over dat grote verschil tussen de teams? Nee, stelt CEO Stefano Domenicali. Hij verwacht dat de verschillen op termijn steeds kleiner zullen worden zodra de teams de nieuwe regels volledig begrijpen en verbeteringen minder beginnen op te leveren bij de topteams. "Het is duidelijk dat een kampioenschap met dergelijke gaten tussen P1 en P2 niet de finale gaat opleveren die we vorig jaar zagen", zegt Domenicali in gesprek met diverse Italiaanse media. "Desondanks hebben we alle resterende Grands Prix op de kalender al uitverkocht."

"Vanuit technisch oogpunt is het belangrijk te begrijpen hoe snel bepaalde gaten gedicht kunnen worden en dat is een van de punten waarop de reglementen gebaseerd zijn. We moeten ook zien in hoeverre de prestaties van de auto's beïnvloed zijn door de reglementen en in hoeverre door betrouwbaarheid of management. We moeten goed analyseren om te begrijpen wat het grote verschil tussen de leiders en de rest heeft veroorzaakt. Want als we naar het klassement als geheel kijken, zien we achter de leider spannendere gevechten dan in het verleden. Ik wil dus voor de positieve interpretatie gaan. Ik denk dat de reglementen in de komende jaren gaan leiden tot een kleiner verschil tussen de leider en de rest dan nu het geval is."

Budgetplafond 'cruciaal aspect' in plannen F1

Het budgetplafond speelt een hoofdrol in de plannen van F1 om het veld dichter bij elkaar te brengen en dus is Domenicali zich ervan bewust dat de FIA dit op een effectieve manier moet controleren. "Dit is een cruciaal aspect. We moeten er zeker van zijn dat degene die het voldoen aan de financiële regels overziet er ook voor zorgt dat alles soepeltjes verloopt. Ik weet dat de FIA hard werkt en het is een belangrijke stap, want we moeten zeker weten dat alle teams hetzelfde hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van hun auto's. Alles moet gecontroleerd en geverifieerd worden. Dit wordt de komende maanden een centraal thema en van daaruit gaat ook de geloofwaardigheid van deze reglementen komen."