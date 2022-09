Officieel: AlphaTauri langer in zee met Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, waarin hij opnieuw voor AlphaTauri uitkomt. Een langer verblijf bij die renstal in 2023 was al enige tijd hoogstwaarschijnlijk, nadat Helmut Marko tussen neus en lippen door al bevestigde dat de 22-jarige Japanner zou aanblijven. Een officieel bericht van AlphaTauri liet enige tijd op zich wachten, maar donderdagochtend was het dan zo ver: Tsunoda blijft in 2023 bij het team en blijft daarmee - als de huidige stand van zaken leidend is - teamgenoot van Pierre Gasly.

"Ik wil Red Bull, Honda en AlphaTauri enorm bedanken dat zij mij de kans blijven geven om in F1 te rijden", zegt Tsunoda over zijn contractverlenging. "Nadat ik vorig jaar naar Italië ben verhuisd om dichter bij de fabriek te zijn, voel ik me echt onderdeel van het team en ik ben heel blij dat ik in 2023 opnieuw voor ze kan racen. Natuurlijk is het seizoen 2022 nog niet voorbij en pushen we nog altijd hard in de strijd in de middenmoot, dus ik ben volledig gefocust om het seizoen goed af te sluiten. Daarna kijken we vooruit naar volgend jaar."

Progressie Tsunoda stemt teambaas Tost tevreden

Tsunoda debuteerde in 2021 in F1 bij AlphaTauri en maakte indruk door bij zijn debuut in Bahrein meteen punten te scoren. Daarna volgde echter een wisselvallig seizoen, dat hij met een hoogtepunt afsloot door vierde te worden in Abu Dhabi. Hij sloot 2021 af met 32 punten en P14 in het WK, dit jaar staat hij met nog zes races voor de boeg zestiende in de tussenstand met 11 punten. Daarmee staat hij opnieuw achter teamgenoot Gasly, maar het verschil is kleiner dan vorig jaar het geval was. Dat tekent de progressie die Tsunoda geboekt heeft.

“We hebben sinds zijn komst gezien dat Yuki een zeer getalenteerde coureur is. Dit seizoen heeft hij veel progressie doorgemaakt”, aldus teambaas Franz Tost. “De snelheid die hij recent aan de dag heeft gelegd, is het duidelijke bewijs van een steile leercurve. Dat toont aan dat hij een plek in F1 verdient. Ik verwacht dat hij in de laatste zes races van 2022 nog een aantal sterke resultaten kan neerzetten. Zoals ik altijd zeg, heeft een coureur minimaal drie jaar nodig om volledig te wennen aan Formule 1. Ik ben blij dat hij de tijd krijgt om zijn ware potentieel te tonen. Bovendien is het de verdienste van Dr. Marko en zijn rijdersprogramma dat we deze jonge talenten vanuit de juniorklassen door kunnen laten stromen en ontwikkelen. Ik wil Red Bull en AlphaTauri graag bedanken, evenals Honda, voor hun continue steun en het feit dat hij nog een jaar bij ons mag blijven.”

Tsunoda teamgenoot van Gasly, of toch iemand anders?

In een eerder stadium maakte AlphaTauri al bekend dat Gasly over een doorlopend contract beschikt en zodoende dus ook in 2023 voor het team racet. Het is echter nog maar de vraag of de Fransman volgend jaar opnieuw optreedt als teamgenoot van Tsunoda, doordat hij in de nadrukkelijke belangstelling van Alpine staat om de plek van Fernando Alonso over te nemen. Aanvankelijk leek die deal alleen door te kunnen gaan als Colton Herta vanuit IndyCar de overstap naar AlphaTauri zou maken, maar dat is van de baan. Nu lijken het team en Red Bull ook wel wat te zien in Nyck de Vries, getuige gesprekken die hij vorige week voerde met Helmut Marko.