McLaren vond ‘aanzienlijke’ schade aan auto Ricciardo in Bahrein

De GP van Bahrein was de eerste race van Ricciardo in dienst van zijn nieuwe werkgever McLaren. In de kwalificatie liet hij een prima indruk achter met een zesde tijd, vlak achter teamgenoot Lando Norris. In de race nam de Brit op weg naar de vijfde plaats echter een voorsprong van zo’n twintig seconden op zijn nieuwe teamgenoot, die zich tevreden moest stellen met de zevende plek. Na afloop van de race verklaarde Ricciardo dat hij gedurende de race snelheid leek te verliezen, maar dat hij niet zeker wist wat daar de oorzaak van was.

“Ik had het gevoel dat ik langzamer werd naarmate de race vorderde. In de eerste stint op softs kon ik min of meer meekomen met Lando en Charles [Leclerc], maar op de mediums liepen ze iets weg en op de harde compound nog iets meer. Ik had dus het idee dat het gedurende de race minder werd”, analyseerde de Australiër na afloop van de race. Hij had twee mogelijke verklaringen voor het verlies aan snelheid. "Maar als ik er nog niet ben met mijn tempo over vijftig ronden, dan weet je dat het gat gaat groeien en dit zou daar het resultaat van kunnen zijn. Toch hoop ik ergens dat ik wat schade heb, misschien dat het een soort verklaring geeft voor de snelheid."

Team bevestigt vermoeden Ricciardo

In de openingsfase van de race raakte Ricciardo buiten zijn schuld betrokken bij een incident met Pierre Gasly, waarbij de Fransman pardoes tegen de achterkant van de McLaren-coureur reed. De Fransman liep daarbij een kapotte voorvleugel op, maar Ricciardo stelde zelfs dat hij niets had gemerkt van de tik en dat hij ook niet wist of zijn bolide daardoor schade had opgelopen. “Eerlijk gezegd had ik dat niet door”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik hoorde dat hij schade had, dus na afloop van de race zag ik hem en vroeg hem wat er gebeurde. ‘Ik reed tegen de achterkant van je auto aan’, zei hij. Daar had ik geen idee van, maar ik slaap vanavond waarschijnlijk beter als mijn vloer er dramatisch beschadigd uitziet.”

Dat de McLaren MCL35M bij het incident inderdaad schade had opgelopen, bleek volgens teambaas Andreas Seidl tijdens een inspectie na de GP. “Na de race hebben we schade gevonden aan Daniels vloer, gevolg van het moment dat Pierre aan het begin van de race tegen de achterkant van zijn auto aanreed”, verklaarde de Duitser na een vraag van Motorsport.com. “De hoeveelheid schade kostte ons een aanzienlijke hoeveelheid downforce. Desondanks benutte Daniel zijn ervaring om met het probleem om te gaan en belangrijke punten voor het team te scoren. We kijken nu vooruit naar de vorige race.”

