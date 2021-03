Voorafgaand aan het weekend in Sakhir werd Red Bull Racing al lichtjes als favoriet bestempeld en op vrijdag en zaterdag maakte het team die verwachtingen ook waar. Max Verstappen pakte op overtuigende wijze pole-position en leek vervolgens ook op weg naar zijn eerste zege van het jaar, maar Lewis Hamilton stak daar met een agressieve strategie en uitstekend bandenmanagement een stokje voor. De conclusie van de zevenvoudig wereldkampioen was dan ook helder na afloop van de race: over een raceafstand kan Mercedes zich meten met Red Bull, maar in de kwalificatie is het Oostenrijkse team een klasse apart.

“Ik denk dat Red Bulls snelheid ongelooflijk sterk is, dat hebben we kunnen zien. In de kwalificatie kunnen we ze niet evenaren”, erkent Hamilton. Hij hoopt dat er circuits aankomen die beter bij de Mercedes W12 passen. “Dat is voor ons een grote stap, maar ik dacht wel dat we in de race dichterbij zouden zitten - hoewel dit verschil naar mijn zin iets te klein was. Het ding is dat we gewoon niet weten hoeveel sterker zij zullen zijn op andere circuits die we bezoeken - of hoeveel slechter, of hoe goed ze zijn. Misschien is onze auto op andere circuits beter dan hier, maar misschien ook slechter. Dat moeten we afwachten. Het staat in ieder geval vast dat we keihard aan de slag gaan om het te verbeteren.”

Mercedes verliest in hogesnelheidsbochten

Directeur trackside engineering Andrew Shovlin van Mercedes vermoedt echter dat de eerstvolgende twee races, op Imola en Portimao, uitermate geschikt zijn voor de Red Bull RB16B. “Ik denk niet dat we goed genoeg zijn in hogesnelheidsbochten en daarvan heb je er genoeg op Imola en Portimao. Dat is een van de vlakken waarop zij momenteel een voorsprong op ons hebben”, concludeert Shovlin. Hij stelt dat het Bahrain International Circuit een ‘buitenbeentje’ is door de hoge bandenslijtage en de stevige wind. “We hopen dat dit niet een van onze beste circuits was, want we hadden het vrij lastig en ik denk dat we de auto nu in een redelijk window hebben gekregen. Maar daar hebben we keihard voor moeten werken. Als je kijkt naar Red Bull gedurende de test en de vrije trainingen, dan werkt hun auto gewoon heel goed. Geen enkel moment zagen ze er zwak uit. Hopelijk komen er circuits die beter bij ons passen.”

Toch willen Shovlin en Mercedes zich niet direct neerleggen bij een nederlaag in de komende twee races, te meer omdat het team vermoedt dat er nog het een en ander aan potentie uit de W12 te halen is. “Wat is onze mindset? We denken nog steeds dat we niet de beste auto hebben, maar we denken ook dat we nog niet alles uit het pakket hebben gehaald.” Zo heeft de W12 op enkele vlakken nog niet geleverd wat ervan verwacht werd, aldus Shovlin. “We gaan dus hard werken om in de komende races prestaties naar de auto te brengen, maar ik denk dat het zwaar wordt. Op deze circuits [Imola en Portimao] zijn er elementen die ons in de juiste richting gaan brengen. We hadden het hier in Bahrein lastig met de achterkant en wat dat betreft zijn deze circuits iets makkelijker. Maar we zijn niet zo naïef dat we denken dat hogesnelheidsbochten op deze circuits een kracht van ons zijn.”

