Hakkinen: Teamgenoten belangrijk in strijd Hamilton en Verstappen

Red Bull Racing lijkt in 2021 dan eindelijk een echte gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. Max Verstappen was in Bahrein de sterkste in de drie vrije trainingen en de kwalificatie, en ook in de race leek hij lang op weg naar de overwinning en de leiding in het kampioenschap. Op tactisch vlak legde het Oostenrijkse team het echter af ten opzichte van Mercedes, dat Lewis Hamilton via een undercut voor Verstappen wist te krijgen. De zevenvoudig wereldkampioen zag de Nederlander enkele ronden voor het einde nog even voorbijkomen, maar die was daarbij met vier wielen buiten de baan gegaan en moest de positie zodoende weer teruggeven. Zo ging de zege dus toch weer naar Hamilton en Mercedes.

In zijn vaste column voor wedkantoor Unibet stelt Hakkinen echter dat de dreiging van Red Bull ervoor zorgt dat Mercedes de races op een andere manier moet benaderen. “Mercedes moet leren hoe ze moeten antwoorden op de uitdaging van Red Bull. Als je niet de snelste auto hebt, is het belangrijk om je te richten op de strategie om zo te proberen je tegenstander in een hoekje te drijven”, schreef Hakkinen. Daar slaagde Mercedes dus met vlag en wimpel in. “Ze kregen Lewis bij de eerste pitstop met een undercut voor Max. Je positie op de baan is zo belangrijk. Als je iemand als Lewis vooraan krijgt, is hij in staat om al zijn ervaring in te zetten voor het managen van de banden en het verdedigen van zijn positie.”

Belangrijke rol voor Bottas en Perez

Een van de redenen dat Mercedes tactisch gezien de overhand had ten opzichte van Red Bull was het feit dat beide Mercedes-coureurs aan het front reden, terwijl Verstappen niet kon rekenen op de steun van teamgenoot Perez. De kampioensformatie had zodoende een overwicht en speelde dat uitstekend uit door Hamilton vroeg naar binnen te halen en Bottas door te laten rijden. Red Bull koos er vervolgens voor om Verstappen ook langer door te laten rijden, waardoor hij achter Hamilton terugkeerde op het asfalt. Dat was mogelijk anders geweest als Perez geen problemen had gekend in de opwarmronde en wél in de top-vier had rondgereden.

De gebeurtenissen van afgelopen zondag zouden volgens Hakkinen dan ook illustratief kunnen zijn voor de rol die Bottas en Perez spelen in de strijd tussen Hamilton en Verstappen. “De teamgenoten van Lewis en Max gaan een heel belangrijke rol spelen in het kampioenschap van dit jaar, want Valtteri Bottas en Sergio Perez weten dat ze een competitieve auto hebben”, aldus Hakkinen. Daarnaast zijn de heren niet alleen belangrijk in de strijd tussen Verstappen en Hamilton. “Dat houdt in dat ze races kunnen winnen en ook een sleutelrol spelen in de strijd om het kampioenschap bij de constructeurs. Daarom was het zo belangrijk dat Valtteri het podium en de snelste ronde pakte, terwijl Sergio heel goed werk afleverde door na zijn start uit de pits als vijfde te eindigen.”

