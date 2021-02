Coca-Cola blijft McLaren trouw en verlengt samenwerking

De samenwerking tussen Coca-Cola en McLaren stamt van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2018. Het bedrijf achter bekende frisdrankmerken als Coca-Cola, Sprite en Fanta verbond zich destijds voor het eerst als sponsor aan een Formule 1-team en hoewel het bij de laatste vier races van 2018 leek te blijven, kondigde McLaren begin 2019 aan dat de samenwerking met een jaar werd verlengd. Begin 2020 gebeurde hetzelfde en nu heeft het team aangekondigd dat Coca-Cola ook in 2021 aan McLaren verbonden blijft.

Het logo van Coca-Cola was de afgelopen jaren op de zijkant van de cockpit van de McLarens en op de drinkflessen van de coureurs te zien en dat blijft ook in 2021 het geval. Naast sponsor blijft het bedrijf ook de officiële frisdrankpartner van het F1-team van McLaren. Net als de afgelopen jaren is het opzetten van nieuwe marketingcampagnes met coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo onderdeel van de samenwerking. Zo werkte McLaren afgelopen jaar mee aan een succesvolle Amerikaanse campagne van Coca-Cola en Amazon.

“Coca-Cola is een iconisch merk en een van de grootste consumentenmerken ter wereld”, zei Mark Waller, commercieel directeur van McLaren Racing. “We introduceerden Coca-Cola drie jaar geleden in de F1 en sindsdien heeft de samenwerking geleid tot innovatieve campagnes en activeringen waarbij de fans centraal staan. We zijn blij om onze samenwerking te verlengen voor 2021 en Coca-Cola en zijn commerciële partners te steunen in het bereiken van klanten via McLaren en de F1.”

Vorige week maakte McLaren al bekend wanneer het de bolide voor het nieuwe F1-seizoen presenteert. Op 15 februari wordt de MCL35M voorgesteld. Het nieuwe strijdwapen van Norris en Ricciardo is de eerste F1-bolide van McLaren met een Mercedes-motor sinds 2014.