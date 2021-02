F1 overweegt sprintrace op zaterdag, 'reversed grid' uitgesloten

Het is eigenlijk een publiek geheim dat Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, zoekt naar manieren om de sport attractiever te maken. Vorig jaar werd achter de schermen het idee gepresenteerd om een kwalificatierace met omgekeerde startopstelling te houden. Dit zou de normale en ietwat saai geachte kwalificatie moeten vervangen. Voor zo'n race zou de WK-stand worden omgedraaid, waardoor de snelste mannen zich naar voren moesten knokken voor een zo goed mogelijke startpositie op zondag. Dat plan kon echter op tegenstand rekenen. Zo bleek het dominante Mercedes vanaf het begin mordicus tegen.

Geen omgekeerde startopstelling, wel nieuwe plannen

De FIA en Liberty lieten het thema enige tijd rusten, maar wel met het idee om 'reversed grid races' in 2021 weer op de agenda te brengen. Zover komt het niet, Domenicali bevestigt dat het concept definitief van de baan is. "Het idee voor een omgekeerde startopstelling is afgeschoten, dat kan ik je alvast vertellen. Wel is het belangrijk dat we blijven nadenken over nieuwe ideeën om de sport aantrekkelijker te maken. Maar daarbij hoeven we het traditionele idee van de autosport niet te verliezen." Dat was ook meteen het voornaamste bezwaar van Mercedes tegen 'reversed grid': het zou tegen het DNA van de Formule 1 zijn. "We hebben onze vingers ook al eens gebrand aan te veel verandering, een situatie waarin we het kwalificatieformat iedere twee dagen moesten veranderen. Het huidige format staat op zich wel."

Toch is de huidige gang van zaken nog niet in beton gegoten. Waar Domenicali spreekt over nieuwe ideeën om de sport te vernieuwen, blijkt er al een nieuw plan op tafel te liggen. "We kijken naar een zogenaamde sprintrace op zaterdag. We onderzoeken nu of we het plan dit jaar al in de praktijk kunnen testen. Discussies met teams zijn gaande, ik denk persoonlijk dat dit heel interessant kan zijn", zo vervolgt hij tegenover geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. De juniorklassen, Formule 2 en Formule 3, werken al jaren met zo'n weekendsamenstelling: een sprintrace op de ene dag en een langere hoofdrace op de andere dag (daar vaak wel op zaterdag). In de opzet van F1 blijft de gebruikelijke race - noem het de hoofdrace - natuurlijk wel op zondag en zou een extra sprintrace op zaterdag plaatsvinden.

Extra testmogelijkheden voor rookies in F1?

Naast dit plan wil Domenicali ook een mouw passen aan de beperkte testmogelijkheden voor 'rookies'. De Italiaan kan dit plan nog niet concreet maken, maar zoekt naar mogelijkheden om nieuwkomers extra tijd op het circuit te gunnen. "We moeten weer aandacht geven aan de rookies, de echte rookies. De testmogelijkheden zijn vandaag de dag zeer beperkt. De sport moet in mijn optiek extra kansen voor rookies creëren en dan doel ik niet op vrije trainingen, want die staan al in de reglementen beschreven. Maar misschien kunnen we extra evenementen organiseren, waarbij we de aandacht echt op onze rookies vestigen." Het moet de opstap naar F1 makkelijker maken voor jong talent. "We hebben nu een behoorlijk aantal jonge coureurs in F1, maar we moeten die stroom van nieuwe aanwas wel gaande houden."