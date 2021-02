AlphaTauri AT02 krijgt onderdelen van Red Bull

De kleine stal uit Faenza maakt daarbij gretig gebruik van een maas in de wet die het mogelijk maakt dat klantenteams ‘gratis’ onderdelen mogen gebruiken die hun leveranciers al in 2020 hebben ontwikkeld en gebruikt.

De Formule 1 besloot vorig seizoen vanwege de coronacrisis om de nieuwe generatie auto’s een seizoen door te schuiven en pas vanaf 2022 in te zetten. Afgesproken werd dat er in 2021 met dezelfde wagens zou worden gereden als in 2020 en dat er alleen aan de krachtbron en aerodynamica gesleuteld mag worden. Voor de doorontwikkeling van alle andere onderdelen krijgen de teams twee tokens die ze naar eigen inzicht mogen inzetten. McLaren gebruikt die tokens bijvoorbeeld om de nieuwe (Mercedes-) krachtbron een plaats te geven in de MCL35.

In de afspraken is echter niets vastgelegd over het upgraden van oude onderdelen die de klantenteams vorig jaar gebruikten. De klantenteams AlphaTauri, Aston Martin (Racing Point), Alfa Romeo en Haas 'krijgen' geregeld onderdelen van hun leveranciers Red Bull, Mercedes en Ferrari, maar dat zijn over het algemeen niet de nieuwste versies van die onderdelen.

Concreet? Racing Point gebruikte in 2020 Mercedes-onderdelen uit 2019, terwijl Mercedes zelf uiteraard met de nieuwste versies van die onderdelen rondreed. Mocht Racing Point (nu Aston Martin) dat willen dan mag het komend seizoen ‘gratis’ de laatste doorontwikkeling (de 2021-versie dus) van datzelfde onderdeel gebruiken.

Het ontbreken van afspraken over deze ‘nieuwe onderdelen’ valt slecht bij onder andere Renault. Dat is een fabrieksteam en het dus zal moeten doen met dezelfde onderdelen die het in 2020 gebruikte. AlphaTauri-teambaas Franz Tost wuift die kritiek in gesprek met Motorsport-Magazin.com weg. “Renault is een fabrieksteam. Zij hebben zoveel geld, mankracht en kennis in huis dat zij toch al twee of drie stappen voor zouden moeten liggen in de ontwikkeling. Ik denk niet dat het oneerlijk is, omdat het geen nieuwe onderdelen zijn, geen nieuwe ontwikkeling. Ze zijn tenslotte al ontwikkeld en er is al eerder mee geracet.”

De Oostenrijker bevestigt vervolgens dat zijn team komend seizoen inderdaad gebruik zal maken van de maas in de wet. “We hebben al wat onderdelen van Red Bull overgenomen.” Tost wil echter niet onthullen om welke onderdelen het precies gaat. “We hebben dezelfde versnellingsbak die we vorig jaar gebruikten en de achterwielophanging is ook niet veranderd.”

De AT02 zal er sowieso anders uitzien dit jaar: de aerodynamica mag vrij worden doorontwikkeld en AlphaTauri past in ieder geval de voorvleugel, vloer, sidepods, achtervleugel en motorkap aan. Ook krijgt de wagen van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda een nieuwe neus, maar die modificatie is een structurele ingreep en kost het team twee tokens.