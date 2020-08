McLaren ontspant niet na sterke start: “Titelstrijd heel spannend”

De strijd in de middenmoot is bijzonder spannend in 2020. De nummers drie tot en met vijf in de tussenstand bij de constructeurs worden door slechts twee punten gescheiden en hoewel nummer zes Renault een iets grotere achterstand heeft, is dat team qua snelheid ook gewaagd aan Racing Point, McLaren en Ferrari. McLaren staat met 61 punten vierde in de titelstrijd en het team scoorde met Norris ook al een podiumplaats tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

Teamgenoot Sainz pakte tijdens de openingsrace van het seizoen een vijfde plaats, maar had het daarna een aantal races lastig. In Spanje verging het hem op zijn thuiscircuit weer beter met een sterke zesde plaats, en Sainz hoopt dan ook dat dit weekend ‘een keerpunt voor zijn seizoen’ was. Hij benadrukt ook welk belang dat heeft voor het team. “We moeten alle positieve energie die we in Spanje hebben opgebouwd meenemen, want het kampioenschap voor constructeurs is extreem spannend en punten laten liggen is geen optie als we in het gevecht willen blijven”, stelt de Spanjaard.

McLaren-teambaas Seidl sluit zich aan bij de woorden van Sainz. “We hebben goed gepresteerd in de openingsfase van het seizoen, maar we weten dat we voor een uitdaging staan in het constructeurskampioenschap. Daar zit slechts een klein verschil in punten tussen de derde en zesde plaats”, zei Seidl, die ook weet wat van belang is op Spa-Francorchamps en in de daaropvolgende races. “Betrouwbaarheid, de operatie tijdens de race en de maximale prestaties uit de auto halen zijn kritisch om in dat gevecht te blijven.”

België is de eerste race van het derde drieluik van het F1-seizoen 2020. Voor Norris is het een tweede thuisrace, omdat zijn moeder Belgische is. De jongeling presteerde in 2019 goed op Spa en leek op weg naar een sterke puntenfinish, tot hij in de laatste ronde stilviel met technisch malheur. “Spa is een van mijn favoriete circuits in de Formule 1 en het is zo leuk om daar te rijden. Het is een snel en vloeiend circuit met voldoende kansen om in te halen, wat een beetje een contrast is met Spanje”, vertelde Norris. “Vorig jaar had ik daar een goede race tot een probleem in de laatste ronde, dus ik kijk ernaar uit om de baan weer op te gaan en ervoor te gaan.”