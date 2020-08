De Nederlander werd in 2017 voor het laatst verslagen door een teamgenoot in de eindstand van het WK Formule 1. Daniel Ricciardo was hem destijds de baas, al was Verstappen in de kwalificatie met 13-7 de betere. Het daaropvolgende seizoen werd het kwalificatieduel zelfs 15-5 in het voordeel van de Limburger. In de jaren daarna moesten Pierre Gasly en Alex Albon eraan geloven. Geen van hen kwam in de buurt van de prestaties van Verstappen. Beiden waren slechts eenmaal sneller in de kwalificatie. In 2020 staat het 6-0 voor de Limburger ten opzichte van Albon. Bovendien heeft Verstappen met zijn 95 punten liefst 55 punten meer gescoord dan de Thai.

Die rechtstreekse duels zeggen volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button heel veel. De Brit is zeer onder de indruk, zo vertelt hij in de Fast Lane Podcast: “Ik heb dat al lange tijd niet meer gezien in de racerij. We moeten misschien wel terug tot de tijden van Ayrton Senna en Michael Schumacher. Volgens mij is er al heel lang geen rijder meer geweest die zijn teamgenoten zo de vernieling in heeft gereden. Hij presteert exceptioneel. Ik zou hem ontzettend graag tegen Lewis Hamilton zien strijden om de wereldtitel. Die twee, in topvorm, is alles wat we willen zien. Gaat dat ooit gebeuren? Ik zou het niet weten.”

"E en team met één wagen"

Button erkent dat het gebrek aan tegenstand van een teamgenoot niet per se positief is. De F1-kampioen uit 2009 vreest dat het een rol kan spelen in de strijd met Mercedes: “Het is lastig voor Max, want hij heeft geen competitieve teamgenoot. Hij moet het zelf doen. Hij kan misschien niet zoveel vooruitgang boeken omdat zijn teamgenoot qua snelheid niet in de buurt komt. Wanneer je teamgenoot een halve seconde langzamer is, zoals bij Albon het geval is, kijk je niet naar zijn set-up. Je bent in feite een team met één wagen. Het is lastiger. Max kijkt naar de Mercedes en ik denk dat hem dat frustreert. Silverstone was geweldig, een fantastisch resultaat, maar in Barcelona hoorde je de frustratie in zijn stem via de boordradio. Hij kan hen niet uitdagen want hij heeft daar de auto niet voor. Het is lastig voor hem maar hij moet gewoon maximaal presteren met de wagen die hij onder zich heeft.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen