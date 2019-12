McLaren introduceert nieuwe en "erg afwijkende" simulator in 2020

Ook al heeft McLaren het beste Formule 1-seizoen sinds jaren achter de rug, de renstal uit Woking blijft niet stilstaan wat betreft de interne wijzigingen en uitbreidingen. Dit jaar werden er belangrijke schakels zoals Andreas Seidl en James Key aangetrokken. Zij vervullen de rollen van teambaas en technisch directeur. De simulator die McLaren tot op heden gebruikt, is al zeer geavanceerd, maar volgens Key is het ontwikkelen van een nieuwe versie noodzakelijk om op technologisch gebied extra stappen te kunnen zetten. "We hebben een compleet nieuwe 'driver-in-the-loop-simulator', die erg afwijkt van wat we voorheen hebben gebruikt. Het is een project waarin McLaren lang geleden pionier was, maar we erkennen dat die wereld ook niet heeft stilgestaan. Het is een groot project binnen het team en ik hoop dat het volgend jaar zijn vruchten zal afwerpen", zei hij.

Key vervolgde: "De nieuwe simulator is heel anders, heel modern. We wilden min of meer een eerbetoon brengen aan de huidige simulator, die grotendeels gebaseerd is op wat er een paar jaar geleden uitkwam. Die doet efficiënt zijn werk en is dus nog nuttig, maar de technologie heeft zich verder ontwikkeld en ik denk dat de meeste teams nu beter begrijpen wat de beperkingen zijn van de eerste en misschien zelfs de tweede generatie van F1-simulatoren. Als gevolg daarvan is de derde generatie behoorlijk anders, wat voor ons een compleet nieuwe start betekent."

Betere representatie van externe effecten

Toen Motorsport.com hem vroeg welke verbeteringen McLaren precies voor ogen had, ging Key uitgebreid in op de verschillen met de vorige generaties: "Denk aan een betere representatie van het model van de wagen, door meer rekenkracht. Je kan dus meer dimensies toevoegen. Het gaat erom dat het multidimensionaal is. Een aero map bestond eerder uit een set gebogen lijnen en dat was een oppervlak. Nu zijn er veel meer oppervlakken die allemaal met elkaar in verbinding staan. Hetzelfde geldt voor de banden, bepaalde aspecten van de motor en de ophanging. Hoe meer rekenkracht je tot je beschikking hebt, hoe meer je in staat bent om die effecten te combineren en beter na te bootsen wat de auto doet. Dus door de jaren heen wordt het een grotere rekensom en krijg je een representatiever model."

Volgens de technisch directeur weten de teams anno 2019 beter wat een coureur nodig heeft in de simulator om hem het gevoel te geven dat hij in een echte auto rijdt. "Ik denk dat elk team snapt wat een racer nodig heeft zodat hij kan voelen wat de simulator nabootst, omdat je niet de daadwerkelijke G-krachten kan genereren. Je moet dus betere indicaties geven van wat de wagen op zo'n moment doet. De vorige simulators waren in bepaalde opzichten heel sterk, maar in andere niet. Wij pakken de zwakke punten aan zodat het beeld over het algemeen natuurgetrouwer is."

Met medewerking van Jonathan Noble en Valentin Khorounzhiy