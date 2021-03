McLaren-Mercedes: De terugkeer van een iconische combinatie

Dat woord motorleverancier is een understatement. McLaren was vanaf halverwege de jaren negentig tot en met 2010 min of meer het fabrieksteam van Mercedes dat al die tijd niet met een eigen team actief wilde zijn in de Formule 1. Pas in 2010 kwam een einde aan die status toen de Duitse autofabrikant het F1-project van Ross Brawn overnam en er voor het eerst sinds de jaren vijftig weer een echt fabrieksteam van Mercedes op de grid verscheen.

Daarvoor was Mercedes dus 'slechts' actief als leverancier van motoren. Eerst aan Sauber, maar vanaf 1995 werd McLaren voorzien van de krachtbronnen van Das Haus. Het leverde de stal niet direct successen op, maar na een jaar of twee, drie – met Mika Hakkinen en David Coulthard achter het stuur – begon het tij te keren. De eerste overwinning van de ‘zilveren combinatie’ werd in Australië gevierd, tijdens de openingsrace van het seizoen 1997. Coulthard – gestart vanaf de vierde positie achter Jacques Villeneuve, Heinz-Harald Frentzen en Michael Schumacher – wist in Melbourne het hoofd koel te houden en won uiteindelijk de race met maar liefst twintig seconden voorsprong op Schumacher. Het was de eerste overwinning in de Formule 1 van een door Mercedes aangedreven wagen sinds 1955. Later dat seizoen volgden nog twee zeges, maar het team kwam niet verder dan de vierde stek in het constructeurskampioenschap.

1997: David Coulthard op weg naar de overwinning in Melbourne

Succesjaren 1998 en 1999

Een jaar later kregen Hakkinen en Coulthard wel het materiaal dat ze nodig hadden om voor het kampioenschap te strijden. De Mercedes 3.0 liter V10 achter in de MP4/13 leverde het duo in 1998 negen overwinningen en de constructeurstitel op. Hakkinen ging er ook nog eens vandoor met de WK-titel voor coureurs, een prestatie die hij een jaar later wist te herhalen.

1999: Mika Hakkinen pakt z'n tweede wereldtitel

In 2000 bracht echter de succesperiode van Schumacher bij Ferrari aan. McLaren-Mercedes moest zich in de jaren nadien tevreden stellen met race-overwinningen: de titels gingen tot en met 2004 steevast naar de Scuderia en Schumacher. Dieptepunt vormde het seizoen 2007, het jaar dat McLaren schuldig werd bevonden aan spionage bij Ferrari en het de punten die het met de nieuwe coureurs Fernando Alonso en Lewis Hamilton had weten te veroveren moest inleveren. Daar bovenop kwam ook nog eens een boete van honderd miljoen dollar, een geldstraf die bijna het einde betekende van McLaren.

Ondanks die enorme boete beleefde het team in 2008 een geweldig seizoen met de coureurswereldtitel voor Hamilton, maar Mercedes had inmiddels genoeg gezien en besloten dat z’n eigen weg te gaan en een eigen team op te richten.

2008: Lewis Hamilton op weg naar zijn eerste wereldtitel

Mercedes kiest eigen weg

In 2010 kocht Daimler het winnende team van Ross Brawn en diens operatie in Brackley over en begon de Duitse autofabrikant met het optuigen van een eigen renstal rond de gestopte, maar teruggekeerde Michael Schumacher. Ondertussen bleven de Duitser ook nog motoren leveren aan McLaren, maar in mei 2013 besloot McLaren vanaf 2015 met Honda in zee te gaan en een einde te maken aan een twintig jaar durend partnerschap. Het werd geen succes en in 2018 maakte McLaren de overstap naar Renault. Nu, drie jaar later, keert McLaren dan eindelijk weer terug bij de motorenproducent waarmee het voor het laatst echt succesvol was.