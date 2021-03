Russell tankte vertrouwen tijdens invalbeurt bij Mercedes

Russell debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij het achterhoedeteam uit Grove en komend seizoen wordt hoogstwaarschijnlijk zijn laatste jaar bij die stal. De jonge Engelsman is nadrukkelijk in beeld om in 2022 in te stappen bij Mercedes, zeker nadat hij vorig jaar tijdens de Grand Prix van Sakhir aantoonde klaar te zijn voor dat team.

Russell verving afgelopen december op het Bahrain International Circuit de door corona gevelde Lewis Hamilton en leek lange tijd op weg naar de race-overwinning. Pech verhinderde dat, maar Russell scoorde wel zijn eerste WK-punten en tankte een flinke bak vertrouwen. Op de vraag of en hoe dat eenmalige Mercedes-optreden hem heeft veranderd, zegt Russell dat hij er veel dingen van heeft geleerd. “Dat ik me als tweede [vlak achter Valtteri Bottas] wist te kwalificeren, was erg interessant. Mijn beste kwalificatie daarvoor was geloof ik een twaalfde plaats, maar ik was echt teleurgesteld dat ik niet op pole stond. Het feit dat je plotseling vooraan op de grid staat, verandert niets aan je doel, aan de voldoening die je krijgt om het maximale uit je materiaal te halen.”

Russell sloot zijn Mererces-optreden uiteindelijk ietwat teleurstellend, maar buiten zijn schuld, af met een negende plaats, waarna hij weer terugkeerde naar Williams. “Na die invalbeurt heb ik een paar moeilijke dagen gehad. Maar dat heb ik achter me gelaten, ik heb ervan geleerd. Ik was Mercedes en Williams erg dankbaar dat ze me die kans hebben gegeven en uiteindelijk moet ik die race op zich al als een overwinning zien.” Die gedachte biedt Russell het nodige vertrouwen om ook dit seizoen weer alles te geven. “Ik ga het seizoen in met meer zelfvertrouwen en geloof in mezelf. Dat is niet alleen goed voor mij, maar ook voor het team. Dus, het is goed geweest.”

Geen nieuwe rol als invaller?

Het lijkt er niet op dat Russell op korte termijn opnieuw bij Mercedes zal instappen. Het team heeft aangekondigd dat Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries komend seizoen de reservecoureurs zullen zijn en in de coulissen wacht ook Nico Hülkenberg nog op een kans. Russell zal dus geduld moeten hebben alvorens hij weer in een Mercedes mag plaatsnemen. Met aflopende contracten voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, lijkt het er op dat de 23-jarige Russell volgend seizoen een grote kans maakt om in vaste dienst te treden bij het kampioenenteam.