Russell: “Voorsprong voelde en bleek te goed om waar te zijn”

Op het ‘outer circuit’ in Bahrein viel Russell in voor de met COVID-19 besmette Lewis Hamilton en daarbij maakte hij een zeer sterke indruk. Bij de start greep hij vanaf startpositie twee de leiding, die hij vervolgens alleen even afstond tijdens zijn pitstop. Die vroege pitstop gaf hem de kans om een voorsprong van acht seconden op te bouwen richting teamgenoot Bottas, voordat het noodlot toesloeg. Mercedes riep hem en Bottas naar binnen tijdens de safety car-fase, waarbij Russell werd uitgerust met de banden van zijn teamgenoot.

Een ronde later volgde dus een tweede stop, waardoor Russell terugviel tot achter Bottas. Vervolgens knokte hij zich terug naar de tweede positie, tot hij vanwege een lekke band nog een keer naar de pits moest. Uiteindelijk zat er niet meer in dan de negende plek en de snelste ronde, waarmee hij zijn eerste drie punten van zijn F1-carrière pakte. De teleurstelling was na de race groot bij Russell, die voor het eerst sinds hij in 2018 de Formule 2-titel won aan de leiding van een race lag. “Het was fijn om in die positie te zitten, om aan de leiding te liggen”, antwoordde de jonge Brit op een vraag van Motorsport.com over hoe het voelde om weer vooraan mee te rijden.

“Dat is iets wat ik zo lang niet heb ervaren. Maar ergens is het ook apart. Als coureur wil je naast winnen het maximale resultaat uit je materiaal halen. In mijn achttien maanden bij Williams hebben we fantastische races gereden waarin we twaalfde of veertiende werden. Voor ons is dat bijna een overwinning, zoals het behalen van Q2 voelt als een pole-position. Van die prestaties krijg je een enorme kick, maar winnen staat op een ander niveau. Ik wilde me echter niet laten meeslepen. Ik bleef gefocust op het werk. Halverwege de race had ik een voorsprong van acht seconden op Valtteri en ik dacht ‘dit is te mooi om waar te zijn’. En dat bleek ook zo te zijn.”

Russell gaf toe dat hij zich voorafgaand aan zijn eerste race voor Mercedes vooral zorgen maakte over de start. Hij maakte gebruik van het voor Hamilton ontworpen systeem en dat zorgde voor een aantal praktische ongemakken, maar desondanks slaagde hij erin om de leiding te pakken en Bottas te verschalken. “Het hele weekend was ik het meest nerveus over de start van de race. Ik gebruikte de koppeling van Lewis, die helemaal naar zijn handen en vingers is gevormd en die niet goed paste bij mij. Ik heb volgens mij honderden oefenstarts gedaan in de kleine machine die we in mijn kamer hebben opgesteld. Ik was enorm blij dat ik van de lijn kwam, een goede start had en aan de binnenkant langs Valtteri ging.”

GPUpdate Podcast

