McLaren belooft betere beoordeling risico en beloning na GP Rusland

Nadat hij twee weken geleden in Rusland zijn eerste F1-pole pakte, leek Lando Norris een dag later op weg naar zijn eerste zege. Op het droge Sochi Autodrom leek hij de race te controleren, totdat er in de slotfase een regenbui viel. Daar waar de concurrentie de pits bezocht voor intermediates – inclusief achtervolger Lewis Hamilton – bleef de McLaren-coureur op slicks doorrijden. Dat bleek de verkeerde keuze, want in de laatste ronden van de race werd de regen heviger. Uiteindelijk kwam Norris twee ronden voor het einde toch naar de pits voor intermediates, maar hij had zoveel tijd verloren dat hij uiteindelijk als zevende over de finish kwam.

Direct na de race verklaarde McLaren al dat het ging onderzoeken wat er gebeurde en waarom het team Norris niet dwong naar de pits te komen. In Turkije verklaarde teambaas Andreas Seidl dat het team de race heeft geanalyseerd. De conclusie: de balans tussen risico en beloning was al nadelig geworden nadat Hamilton zijn stop had gemaakt en dus had de Brit naar de pits gehaald moeten worden om de tweede plaats veilig te stellen. “Wat we als team niet goed deden, is dat we Lando hadden moeten instrueren om in de ronde na Lewis naar de pits te komen”, legde Seidl uit.

“Want op dat moment, met de informatie die we hadden en in het bijzonder dat we zagen dat het weer ging regenen in de pits, was de verhouding tussen risico en beloning niet langer meer gezond. Daarom hadden we Lando moeten instrueren te stoppen en de tweede plek veilig te stellen. Wat we daarvoor deden, was allemaal te logisch met de duidelijke vooringenomenheid dat we de race wilden winnen. Dat was zo’n beetje 50/50, dus dat is de uitkomst van de analyse.”

Seidl put hoop uit aanpak McLaren na verlies

De teleurstelling bij Norris en McLaren waren vanzelfsprekend groot, maar beide partijen erkenden ook dat zij sterker terug zouden slaan na het verlies. Seidl zag daar op de maandag na de Russische GP de eerste tekenen van. De Duitser haalde veel hoop uit de manier waarop zijn renstal aan de slag ging met de analyse van de race, waar men desondanks nog veel positieve punten uit heeft kunnen halen. “Ik was blij met de aanpak van het team vanaf de maandag”, zei Seidl.

“Nadat de eerste teleurstelling verwerkt was, deden we de gebruikelijke analyse. Daarbij gingen we in op ieder detail dat plaatsvond in het weekend, op welke vlakken er positieve dingen waren en probeerden we samen met de coureurs te bepalen wat we beter hadden kunnen doen. Natuurlijk zaten er in de laatste ronden van de race ook dingen, zoals de communicatie tussen de pitmuur en Lando en vice versa, waarin we ons kunnen verbeteren. Uiteindelijk worden wij een beter team door alles wat we in de afgelopen twee weken hebben geleerd.”