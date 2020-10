Verstappen niet te spreken over safety car: "Maar wel blij met P2"

Verstappen kon zich zaterdag voor 2020-begrippen al behoorlijk goed mengen in de strijd om pole-position, meer dan voorheen in dit kalenderjaar althans. Die opmars viel deels aan het ontbreken van de vrijdagse trainingen toe te schrijven, maar ook zeker aan de door Red Bull geïntroduceerde upgrades. Juist daardoor hoopte Verstappen op voorhand op iets meer dan enkel P3 in de race. Het is gegronde hoop gebleken.

Op het circuit in de Eifel bleek namelijk best veel mogelijk op zondagmiddag. Al was het maar doordat fans weer werden getrakteerd op een gezonde portie chaos in een prachtrace, waarin onder meer Valtteri Bottas vroegtijdig zijn Waterloo vond. Mede daardoor toonde Verstappen zich 'best of the rest' achter Hamilton. "Het was een goede race van onze kant. We probeerden Lewis zo goed mogelijk te volgen nadat Valtteri was uitgevallen. Ons tempo was op zich best aardig", concludeert Verstappen na afloop tevreden.

"We hebben grotendeels onze eigen race gereden, Mercedes was gewoon net iets te snel." Dat laatste is een reële kijk op de zaken, al wist Verstappen in extremis wel het gevecht om de snelste raceronde in zijn voordeel te beslechten. Het is een teken dat Red Bull langzaam maar zeker op de goede weg is, vooral omdat Hamilton ook wel degelijk aanstalten maakte. "In de laatste ronde dacht ik 'ik ga er gewoon voor en dan maar zien wat er gebeurt'. Uiteindelijk konden we die snelste ronde pakken en zodoende ook nog een extra punt, daar was ik best blij mee", aldus Verstappen. Dat was overigens ook al aan zijn vreugde-uitbarsting over de boordradio te merken.

Waar Verstappen blij is over het eigen optreden en ook over de progressie van Red Bull, is hij minder te spreken over de tussenkomst van de safety car in de slotfase. "De baan is behoorlijk koud, dat merkte je ook al wel bij het verlaten van de pitstraat. Ik begreep gewoon niet waarom die safety car zo lang buiten moest blijven. De auto was al lang aan de kant, maar ik denk dat ze het veld gewoon dichter bij elkaar wilden brengen. Dat is alleen best gevaarlijk met deze auto's, zeker als de banden zo koud zijn. Daar zullen we nog wel eens naar kijken, maar goed: we zijn in ieder geval verdiend tweede geworden en dat is nu het allerbelangrijkste."

VIDEO: De upgrades van Red Bull Racing onder de loep genomen