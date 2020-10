Hamilton evenaart zegerecord Schumacher, Verstappen tweede

Bijna twee decennia had Michael Schumacher het record voor het aantal Grand Prix-overwinningen in handen, nadat hij in 2001 op het circuit van Spa voor de 52ste keer een Formule 1-race had gewonnen en Alain Prost had onttroond. In de jaren die volgden bleef de Duitser veelvuldig winnen om uiteindelijk op 91 zeges uit te komen. Het record werd lange tijd onbreekbaar geacht, maar dat was buiten de dominantie van Mercedes in het hybride-tijdperk gerekend. Het ijzersterke pakket van de Duitse fabrikant stelde Hamilton in staat om de ene na de andere triomf te boeken, met als gevolg dat hij twee weken geleden in Rusland voor het eerst de kans had om op gelijke hoogte te komen met Schumacher. Een dubbele tijdstraf voorkwam echter dat hij in Sochi zijn 91ste overwinning in de Formule 1 boekte. Op de Nürburgring gebeurde het alsnog.

Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas vertrok de race van pole-position, maar bleek niet zijn dag te hebben. Bij de start slaagde hij er nog in om Lewis Hamilton achter zich te houden, maar een remfout bij het ingaan van de dertiende ronde betekende dat hij de leiding aan zijn Britse collega moest laten. Tot overmaat van ramp had hij een vlakke plek op een van zijn banden geremd, waardoor hij eerder dan gepland zijn eerste pitstop moest maken. Vervolgens kreeg de Fin te maken met technische pech. "No power, no power", riep hij in de achttiende ronde, om niet veel later zijn Mercedes in de pits te parkeren.

Hamilton kwam in de dertiende ronde dus aan de leiding en kreeg enkele ronden later ook nog de kans om met minimaal tijdverlies een pitstop te maken. George Russell had bij de eerste bocht een flinke tik gekregen van Kimi Raikkonen, waarbij de linker achterband van de Williams-rijder lek was geraakt en vermoedelijk ook zijn ophanging aan diggelen was gegaan. De jonge Brit moest zijn auto aan de kant zetten, waarop een virtuele safety car volgde. Hamilton kon hierdoor zonder positieverlies een pitstop maken en datzelfde gold voor Max Verstappen, die tweede lag na het uitvallen van Bottas. De Nederlander kon het tempo van Hamilton aanvankelijk nog goed volgen, maar zag zijn achterstand op de leider in het kampioenschap in de loop van de middag oplopen naar meer dan tien seconden.

Zestien ronden voor het einde werd het veld echter weer bij elkaar gebracht door een safety car, die naar buiten moest omdat Lando Norris zijn McLaren met technisch malheur aan de kant van de baan moest parkeren. Hamilton, Verstappen en een flink aantal andere coureurs greep de kans aan om voor de slotfase van de race naar de zachte band te wisselen. Tot ergernis van de rijders vooraan duurde het vervolgens even voordat de safety car weer binnen ging. De coureurs hadden grote moeite om nog enigszins wat temperatuur in hun banden te houden.

Met nog elf ronden te gaan werd de race hervat. Hamilton behield zonder problemen de leiding bij de herstart, terwijl Verstappen onder vuur kwam te liggen van Ricciardo. De Limburger bleef de ambitieuze Australiër echter voor, die hierna alle zeilen bij moest zetten om de derde plek niet aan Sergio Perez te verliezen. Hamilton had binnen mum van tijd weer meerdere seconden voorsprong op Verstappen, zodat zijn 91ste overwinning niet meer in gevaar kwam. De Nederlander werd voor de tweede race op rij tweede én sleepte een extra punt in de wacht door bij het zwaaien van de vlag de snelste raceronde van Hamilton af te nemen. Daarachter liet Ricciardo zich de kaas niet meer van het brood eten voor de laatste podiumplaats, waarmee hij zijn eerste top-drie finish voor Renault te pakken heeft. Teambaas Cyril Abiteboul werd gelijk na afloop fijntjes herinnerd aan een weddenschap die hij met de coureur uit Perth heeft afgesloten; binnenkort wacht hem een bezoekje aan de tattooshop.

Perez werd net als twee weken geleden in Rusland vierde, voor Carlos Sainz, Pierre Gasly en Charles Leclerc. Nico Hülkenberg, die bij Racing Point inviel voor de zieke Lance Stroll, deed het uitstekend door achtste te worden. Romain Grosjean maakte geen pitstop achter de safety car, waardoor hij opklom naar de zevende plek, maar verloor op oude banden terrein in de slotfase van de race om uiteindelijk negende te worden. Antonio Giovinazzi, die zijn stoeltje bij Alfa Romeo aan Mick Schumacher dreigt kwijt te raken, ging er met het laatste punt vandoor.

Sebastian Vettel finishte de buiten de punten op de elfde plek. De viervoudig wereldkampioen wist alleen de aandacht op zich gevestigd toen hij plots een spin maakte bij de eerste bocht, toen hij een kijkje besloot te nemen bij Giovinazzi. Kimi Raikkonen pakte net als Hamilton een F1-record op de Nürburgring. De Fin maakte zijn 323ste Grand Prix-start, waarmee hij Rubens Barrichello is gepasseerd. De Alfa Romeo-coureur kwam na zijn aanvaring met Russell als twaalfde over de eindstreep. Behalve Bottas, Russell en Norris zagen ook Alexander Albon en Esteban Ocon de finish niet. Albon kende een miserabele middag op de Nürburgring. De teamgenoot van Max Verstappen remde tot twee keer toe een vlakke plek op een van zijn voorbanden en ramde de voorvleugel van de AlphaTauri van Daniil Kvyat, alvorens hij zijn RB16 in de garage mocht parkeren. Ocon werd getroffen door een technisch probleem.

Na afloop van de race was er een emotioneel moment toen Mick Schumacher een van zijn vaders helmen aan Hamilton overhandigde, als cadeau voor het evenaren van het recordaantal overwinningen. Met deze zege neemt de 35-jarige Brit bovendien een forse stap naar het belangrijkste record van Schumacher, dat voor het aantal behaalde wereldtitels. Hamilton staat na elf races in 2020 op 230 punten, waarmee hij 69 punten voor staat op Bottas. Verstappen komt met zijn tweede plaats flink dichterbij aan de Fin. Het verschil tussen die twee is nu 14 punten. Bij de constructeurs wordt de strijd om de derde plek steeds spannender. Racing Point staat nu op 120 punten, McLaren op 116 en Renault op 114.

Voor de tweede keer dit jaar reed de Formule 1 dit weekend op een circuit dat aanvankelijk niet op het programma voor 2020 stond. Nadat er vorige maand voor het eerst een race op Mugello werd gehouden, bracht de koningsklasse nu een bezoek aan de Nürburgring, waar de eerste dag van het weekend verloren ging door dichte mist. Over twee weken wordt er opnieuw op een 'nieuw' circuit gereden. Dan is de Grand Prix van Portugal op de baan van Portimao aan de beurt.

Uitslag Grand Prix van de Eifel: