De nieuwe F1-rechtenhouder in Nederland sloeg bij de entree op de Nederlandse markt direct de handen ineen met Max Verstappen. De regerend wereldkampioen is onder meer te zien in de exclusieve documentaire ‘Verstappen – Lion Unleashed’. Beide partijen werken achter de schermen samen aan nieuwe exclusieve content die in de wintermaanden online zal gaan.

Max Verstappen: “Ik ben super blij met de uitbreiding van het Viaplay-partnership. Met veel plezier kijk ik terug op de samenwerking tot nu toe. Ik weet zeker dat we de Formule 1-fans de aankomende periode kunnen trakteren op nog veel meer mooie programma’s. Zoals we allemaal weten is streaming de nieuwe manier van uitzenden en ik vind dat Viaplay uitstekend werk verricht om deze toekomst vorm te geven.”

Peter Nørrelund, Viaplay Group Chief Sports Officer: “De samenwerking tussen Viaplay en Max Verstappen is een enorme hit. We schakelen nu over naar een hogere versnelling, zodat we de content rondom één van de grootste Formule 1-supersterren kunnen uitbreiden. Fans komen hierdoor nog dichter bij de man achter de helm- en ook het Viaplay-logo zal elk raceweekend zichtbaar zijn voor miljoenen kijkers over de hele wereld."