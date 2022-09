De laatste keer dat de Formule 1 in Singapore racete was in 2019. Voor die editie voegde de FIA een extra DRS-zone toe om het aantal inhaalacties te verhogen en met succes. Er was meer actie op de baan dan in voorgaande Grands Prix aldaar. Dit heeft de autosportbond doen besluiten om ook in de editie van 2022 voor drie DRS-zones te gaan.

Het eerste detectiepunt ligt bij bocht vier. Kort na het doorkomen van bocht vijf mag de achtervleugel tot aan de zevende bocht worden opengeklapt. Daarna is de eerstvolgende mogelijkheid na de dertiende bocht. Die zone loopt tot bocht veertien. Het detectiepunt van die DRS-zone ligt tussen bocht twaalf en dertien. De derde mogelijkheid in een rondje is op het rechte stuk van start-finish. Hier krijgen de rijders tot aan de eerste bocht de mogelijkheid hun opponent in te halen.

Het stratencircuit is op diverse punten ook van een vers laagje asfalt voorzien. De snelheid in de pits is vanwege de krappe pitlane op 60 kilometer per uur vastgesteld, terwijl dit op normale circuits vaak op 80 kilometer per uur staat. Pirelli neemt de drie zachtste compounds mee naar Singapore. De laatste winnaar van de avondrace was Sebastian Vettel, die toen nog voor Ferrari in actie kwam.