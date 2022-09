Fittipaldi over F1-kans De Vries: "Voor veel teams een goede optie"

Na titels in de Formule 2 in 2019 en de Formule E in 2020-2021 heeft Nyck de Vries de stap naar een vaste plek in de Formule 1 nog niet kunnen zetten. Hij is als reservecoureur weliswaar betrokken bij Mercedes, maar meer dan een vrije training in Frankrijk zat er daar vooralsnog niet in. Wel kreeg de Fries enkele weken geleden de kans om zijn Formule 1-debuut te maken bij Williams, dat Alexander Albon op de vrijdag in Monza zag afhaken met een blindedarmontsteking. Ondanks dat hij pas in de derde training kon instappen, maakte De Vries indruk door in de kwalificatie Q2 te halen en op zondag vanaf de achtste startpositie meteen punten te scoren met een negende plek.

De Vries is eveneens in beeld bij Williams om in 2023 een volledig seizoen af te werken in F1. Ook testte hij vorige week voor Alpine op de Hungaroring en ook dat team heeft interesse voor 2023. Emerson Fittipaldi vindt dat terecht, hij vindt dat de 27-jarige coureur een goede kans verdient. "De jongen honden zijn naar de Formule 1 gekomen en hebben goed gepresteerd. Verstappen kwam de afgelopen jaren al op, nu geldt dat voor Leclerc en Russell. Het is absoluut goed om deze jonge nieuwe coureurs in F1 te zien. Ik denk dat De Vries voor veel teams een goede optie is, daar ben ik het volledig mee eens", zegt Fittipaldi in gesprek met VegasInsider.

Meer teams nodig om jonge coureurs F1-kans te geven

De Vries slaagde er als Formule 2-kampioen niet in om direct een zitje in F1 te vinden, iets wat ook nieuwbakken F2-kampioen Felipe Drugovich niet gaat lukken. De Braziliaan heeft zich inmiddels als reservecoureur aan Aston Martin verbonden. Dat vindt tweevoudig wereldkampioen Fittipaldi een mooie kans voor zijn landgenoot, die hij als de volgende F1-coureur uit Brazilië ziet. "Het is heel belangrijk dat een Braziliaan de Formule 2 wint. Hij heeft als coureur veel potentieel", vertelt Fittipaldi. "Hij heeft een geweldige kans bij Aston Martin als hun reservecoureur. Ik hoop dat hij het daar goed doet. Als Brazilië hebben we coureurs nodig in F1 die meedoen om het kampioenschap. Ons land heeft een rijke historie in de sport en ik denk dat hij de volgende kan zijn."

Toch lijkt Drugovich nog minimaal een jaar op zijn F1-debuut te moeten wachten, iets wat Fittipaldi wijt aan een gebrek aan plekken in de sport. "Naar mijn mening hebben we meer Formule 1-teams nodig, zodat er meer stoeltjes beschikbaar zijn", luidt de oplossing die hij aandraagt. "Er zouden twee of drie teams bij kunnen, goed voor vier of zes extra auto's. Dan zijn er veel meer kansen voor jonge coureurs om de Formule 1 te halen. We hebben meer zitjes nodig in F1, dat is wat eraan ontbreekt. We hebben dus meer teams nodig. In de jaren 70 stonden er bij sommige races bijna 30 auto's aan de start. Meer auto's is ook beter voor de sponsoren, de fans, voor televisie en voor jonge talenten die in F1 willen racen. Het gaat ze meer kansen geven."