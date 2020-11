Verstappen likt zijn wonden: "Drama, een race om snel te vergeten"

Verstappen mocht de jubileumrace van Red Bull, Grand Prix nummer 300 van het team, nog wel vanaf de eerste startrij vertrekken. De Nederlander liep op zaterdag, tot zijn eigen ontsteltenis, pole-position mis. In een nieuw waterballet op zondag leek alles mogelijk, al kende de Nederlander een beroerde start. "Maar dat wist ik van tevoren al", laat hij voor de camera van Ziggo Sport weten. "Ik wist dat dit zou gebeuren, omdat er aan de binnenkant gewoon heel weinig grip was. Dat bleek heel lastig."

Moeilijke middag op spekgladde omloop

De woorden 'heel lastig' zijn ook van toepassing op de rest van zijn race. De Limburger wist zich terug te knokken naar P4 en kon na een latere pitstop dan Sebastian Vettel zelfs op jacht naar de tweede plek. Maar in duel met Sergio Perez ging het behoorlijk mis. Verstappen wilde profiteren van een foutje, maar was te enthousiast en ging zelf de mist in. Waar Hamilton wel het geduld opbracht om te wachten, wilde Verstappen ogenschijnlijk te snel en vooral te veel. "Dat helpt natuurlijk niet. Maar het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Ik zat dicht achter Sergio en ineens verloor ik alle downforce. Toen ging ik wijd en daar was het spekglad. Ik spinde en kreeg natuurlijk flat-spots op mijn banden om de auto uit de muur te houden."

Verstappen kon zijn weg nog wel vervolgen, maar het tijdverlies en de benodigde pitstop maakten zijn race tot een kansloze expeditie. "Daarna was de snelheid nog wel goed, maar zat ik vast achter andere auto's. En je kunt hier niet inhalen, het is zo spekglad. Gewoon een drama. We waren ook snel door de banden heen op intermediates. Het liep gewoon niet. Lastig", zo vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar. Zijn conclusie is dan ook een simpele: "Een race om snel te vergeten."

Respect voor recordjager Hamilton

Dat laatste geldt absoluut niet voor Lewis Hamilton. Waar de combinatie Verstappen-Red Bull hem voorafgaand aan dit seizoen nog van wereldtitel nummer zeven wilde afhouden, is dat niet gelukt. Met een sterke race wist Hamilton qua titels op gelijke hoogte te komen met Michael Schumacher. "Het is heel bijzonder dat hij die zevende wereldtitel binnensleept en natuurlijk ook een hele goede wedstrijd van hem", toont Verstappen tot slot respect voor de kampioen.

VIDEO: Prachtige demo-run van Red BUll en AlphaTauri in Turkije