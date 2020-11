Hamilton evenaart Schumacher: "Dit overtreft alles"

Om een titelfeestje nog uit te stellen tot Bahrein moest teamgenoot Valtteri Bottas sterk voor de dag komen. Bottas had echter een offday van jewelste en werd zowaar op een ronde gezet door Hamilton. De wereldtitel was dus al binnen, maar Hamilton pakte zijn zevende kroon ook in stijl met een klinkende overwinning in bijzonder moeilijke omstandigheden, voor Sergio Perez en Sebastian Vettel.

Vettel eindigde als derde en was de eerste om zijn rivaal te feliciteren met het evenaren van zijn idool Michael Schumacher. Met zeven wereldtitels en een recordaantal overwinningen is Hamilton nu op papier de succesvolste F1-coureur aller tijden en dat maakte heel wat emoties los. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik moet dit team bedanken, want zonder hen was dit nooit mogelijk geweest", vertelde Hamilton meteen na afloop. "Mijn familie en ik hebben hiervan gedroomd toen ik jong was en de Grands Prix op televisie volgde, maar dit overtreft alles. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge kinderen dit zien. Laat niemand je vertellen dat iets onmogelijk is. Droom van het onmogelijke en werk ervoor. Je mag nooit opgeven en aan jezelf beginnen twijfelen."

Lees ook: Hamilton boekt briljante zege en stelt zevende wereldtitel veilig

Die boodschap was ook tijdens de race op Istanbul Park van toepassing. Hamilton startte als zesde en had het lange tijd lastig om temperatuur in de banden en de remmen te krijgen, terwijl vooraan de wagens van Racing Point en Red Bull de beste papieren leken te hebben om voor de zege te strijden. Hamilton vond halfweg de race achter het juiste ritme met zijn setje intermediates en ging zonder te stoppen gewoon 50 ronden lang door tot de finish. Hij won met meer dan een halve minuut voorsprong op Sergio Perez, de enige die er ook in slaagde om de banden heel te houden.

"Bij de start had ik een momentje en daarna slaagde ik er niet in om Vettel in te halen", legde Hamilton uit. "Op dat moment zag ik Albon steeds verder wegrijden en dat ik: 'Jezus, deze race zijn we door onze vingers aan het laten glippen.' Maar ik heb mijn hoofd koel gehouden en bleef geloven dat ik het tempo op een bepaald moment zou kunnen opkrikken. En dat lukte. Ik moest door een moeilijke fase waarbij de banden graining kregen en daarna werd het beter. De baan werd droger en ik verbeterde steeds mijn rijlijnen. Toen Seb pitte wist ik dat dat voor mezelf niet de juiste keuze was. Die intermediate behield zijn temperatuur nog, op nieuwe banden zou dat niet het geval zijn geweest."

Pittig detail: Mercedes wilde in de laatste ronden Hamilton nog binnen roepen voor een pitstop uit voorzorg, in geval er nog verse regen zou vallen. Maar Hamilton dacht onmiddellijk terug aan de Grand Prix van China 2007, toen hij op versleten banden de grindbak inging bij de ingang van de pitlane en daar uiteindelijk de wereldtitel verloor in zijn debuutseizoen. "Ik heb ooit de wereldtitel verloren in de pitlane, dus ik heb uit dat moment in 2007 wel mijn lesje geleerd. Ik vond dat ik het onder controle had, de grip was nog goed en ik zou met die regen ook nog wel hebben kunnen omgaan."