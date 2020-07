Verstappen baalt na dure DNF: "Zo wil je absoluut niet beginnen"

Voorafgaand aan de uitgestelde F1-jaargang waren de betrokkenen bij Red Bull hoopvol. Horner lieten weten dat zijn formatie sinds de titeljaren met Sebastian Vettel nog nooit 'zo'n goede voorbereiding heeft gedraaid' terwijl men eveneens met een groot pakket aan updates naar Oostenrijk afreisde. Red Bull bracht twee upgrades voor de RB16 mee, terwijl Honda met een doorontwikkelde motor voor de dag kwam. Al deze veranderingen ten spijt, eindigt het weekend van de Oostenrijkse ouverture in mineur.

"Ik weet niet wat er gebeurde, ik verloor ineens vermogen", begint een teleurgestelde Verstappen zijn eerste terugblik. "De auto schoot steeds in de anti-stall. Verder weet ik nog niet precies wat het probleem is, ik ben nog niet weer terug geweest." Red Bull probeerde de boel nog wel te resetten met een nieuw stuur in de pitstraat, maar ook dat mocht niet baten. "We moeten het uitzoeken, maar dit is natuurlijk absoluut niet de manier waarop je het seizoen wilt beginnen. Balen, het is gewoon niet goed."

Verstappen denkt overigens niet dat hij de race in Spielberg op zijn naam had kunnen schrijven. "Nee, dat denk ik niet. Je zag vanaf het begin al dat Valtteri behoorlijk snel was. Ik probeerde vooral mijn eigen tempo te rijden, dit was in ieder geval wel een makkelijk podium geworden." Horner liet tegenover Sky Sports F1 weten dat het om een elektronisch probleem gaat. "De auto van Max kampte met elektronische problemen, de rest onderzoeken we momenteel nog. Maar dit is natuurlijk wel heel frustrerend, voor Max en ook voor de rest van het team."