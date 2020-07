Bottas opent opnieuw met zege: "Was bezorgd over de auto"

Puur qua snelheid was er voor Mercedes geen vuiltje aan de lucht. De wereldkampioenen bleken ook bij de start van 2020 in Spielberg simpelweg te sterk voor de concurrentie. Bottas en teamgenoot Lewis Hamilton snelden dan ook gauw weg van de tegenstand op de Red Bull Ring.

Wat op papier een relatief eenvoudige race zou moeten worden, bleek in realiteit echter een tocht met onderweg verschillende addertjes onder het gras. Het team kwam naar Oostenrijk met een aangepaste motor om problemen met de betrouwbaarheid te voorkomen, maar ook de wagen zelf bleek niet helemaal foutloos te draaien. Beide rijders kregen al snel de opdracht om van de kerbs weg te blijven om zo problemen met een fragiele sensor in de versnellingsbak te vermijden.

Bovendien werd de wedstrijd verschillende keer geneutraliseerd voor een safety car, zodat voor Bottas alles weer te herdoen was. Uiteindelijk kwam de Fin toch als winnaar over de streep en is hij net zoals in 2019 de eerste leider in het wereldkampioenschap.

"Er stond vandaag tijdens de hele race heel wat druk op", pufte een blije Bottas na afloop. Zeker na de laatste safety car dacht ik: 'Komaan zeg, alweer?' Er waren zoveel kansen voor Lewis om de leiding te nemen als ik een klein foutje zou maken. Hij was heel snel. Ik heb het gelukkig onder controle kunnen houden. Een betere manier om het seizoen te starten is er niet."

"We moesten best veel managen in de auto. Ik kon alle kerbs niet echt gebruiken en was op een bepaald punt bezorgd over de staat van de auto. Gelukkig hebben we het tot het einde volgehouden. Het voelt alsof ik vandaag enkele kogels heb ontweken."

Mercedes gaat uiteindelijk met 37 punten op zak naar de tweede race van het seizoen, ook op de Red Bull Ring. Lewis Hamilton kreeg na een aanrijding met Red Bull-coureur Alexander Albon een tijdstraf van vijf seconden en zakte van twee naar vier. Charles Leclerc en Lando Norris waren zo de twee verrassende namen naast Bottas op het geïmproviseerde podium op de grid.