Hamilton verwacht moeite te hebben om Q3 te bereiken in Spanje

Waar veel coureurs in de eerste vrije training de prototypeband van Pirelli na een korte run links lieten liggen, besloot Mercedes om er juist veel ronden mee te rijden. Pas in de slotfase van de eerste training in Barcelona noteerden Lewis Hamilton en George Russell een rondetijd op de zachte band. Deze was met de tiende tijd voor Russell en twaalfde tijd voor Hamilton allesbehalve indrukwekkend te noemen. In de middag ging het al iets beter voor het merk met de ster, al viel er met de achtste en elfde tijd, opnieuw met Russell als snelste van de twee, weinig te juichen in de garage.

Het was voor Mercedes een flinke domper, aangezien ze in Barcelona juist de eerste echte test voor de updates voor de W14 zag. Ze namen de updates mee naar Monaco, waar deze eigenlijk voor Imola bedoeld waren. Hamilton keek echter tegen een achterstand van zes tienden van een seconde ten opzichte van Max Verstappen aan en gaf twee tienden toe op Russell. Het leidt bij Hamilton tot twijfels of hij zaterdag wel Q3 kan bereiken. "Op basis van het tempo dat ik vandaag had, wordt het voor mij lastig om in de top-tien te eindigen", stelt Hamilton. "Maar hopelijk kunnen we voor morgen wat veranderen. Het zit erg dicht bij elkaar van P5 tot en met P10. Het is indrukwekkend om de vooruitgang, die de rest om ons heen heeft geboekt, te zien. Kijk maar naar Ocon: de Alpines doen het geweldig. We zagen Aston Martin op de tweede plaats, direct achter Red Bull. Dat is heel indrukwekkend. Het gaat dus zeker niet makkelijk worden."

Teamgenoot Russell ziet het iets rooskleuriger in voor zaterdag. Hij haalt aan dat Mercedes wel vaker een lastige start van het weekend heeft gehad, maar dat ze de rest van het weekend vaak beter gingen. "We weten dat we geen vrijdagspecialisten zijn", zegt Russell. "We zetten vaak een stap vooruit op de zaterdag en zondag. Dat is ook zoals je het wil hebben. Maar we staan waar we staan. Veel mensen nemen updates mee voor de auto. We hadden niet verwacht dat we plots de wereld in vuur en vlam zouden zetten. We moeten gewoon leren wat we kunnen van de verzamelde data en proberen vooruitgang te boeken voor morgen."

Russell gaf wel toe dat teams als Alpine en Ferrari er sterk uitzagen in de runs met weinig brandstof aan boord. "De Alpines zien er echt sterk uit. Het gaat tussen ons, Ferrari en Alpine waarschijnlijk spannend worden. Dan heb je misschien nog Nico (Hülkenberg, red.) die erg snel was vandaag. Ik weet niet waar hij vandaan kwam. Maar we zagen in Miami dat Kevin (Magnussen, red.) voor ons stond in de kwalificatie. Dat veranderde toen op zondag. Ik verwacht niet dat we een ongelofelijke dag zullen hebben", doelt hij op de kwalificatie. "Maar ik verwacht absoluut dat we een betere zondag dan zaterdag zullen hebben. Dat is waar we ons op voorbereiden."

Video: Samenvatting van de tweede vrije training van de Grand Prix van Spanje