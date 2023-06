VIDEO: Verstappen ook snel in VT2 F1 Spanje, Hülkenberg verrast De vrijdagse actie voor de Grand Prix van Spanje is achter de rug na de tweede vrije training. Net als in de eerste vrije training was het Max Verstappen die de snelste tijd noteerde op het Circuit de Barcelona-Catalunya, al is zijn voorsprong een stuk geslonken sinds VT1. Fernando Alonso gaf op P2 slechts 0,170 seconde toe op de Red Bull-rijder, de verrassende Nico Hülkenberg zat daar weer slechts één tiende achter. Nyck de Vries klokte de zestiende tijd, maar was wel sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De hoogtepunten van de tweede training in Barcelona zie je in de onderstaande video.