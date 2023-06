McLaren bestudeert Red Bull-vloer: "Begrijp nu waarom ze zo snel zijn"

In Barcelona is de kans op een kijkje onder de vloer niet zo groot, maar een week geleden was dat beduidend anders. Zo worden er door de logistieke uitdaging en ook om auto's sneller te kunnen bergen traditiegetrouw kranen gebruikt in Monaco. Mercedes moest er na de schuiver van Lewis Hamilton in Mirabeau als eerste aan geloven, waarbij de onderkant van de net aangepaste vloer natuurlijk meteen werd vastgelegd. Tijdens de kwalificatie was Red Bull aan de beurt, nadat Sergio Perez nogal enthousiast (lees: veel te hard) Sainte Devote in probeerde te duiken. Het leverde ook een enorme hoeveelheid foto's van de Red Bull-vloer op en die zijn natuurlijk bijzonder interessant, des te meer doordat het team van Max Verstappen en Sergio Perez momenteel de lakens uitdeelt.

Niet voor niets zei Helmut Marko al meteen met een lach in de Red Bull-hospitality: "De Mercedes-auto hing nog veel langer in de lucht, maar niemand was zo geïnteresseerd in de Mercedes-vloer dan dat ze in onze auto waren." Alhoewel dat natuurlijk met een knipoog is, klopt het wel dat teams met zeer veel interesse kijken naar de onderzijde van de RB19. "Ik heb persoonlijk ook al wat tijd besteed aan het kijken naar die vloer. Maar de honderd aerodynamici die we bij McLaren hebben, zullen daar natuurlijk nog veel meer tijd aan besteden", begint teambaas Andrea Stella in de persconferentie.

"De vloer van Red Bull is absoluut zeer interessant om te zien. Het laat zien hoe complex die is en hoe goed hun ontwikkelingstraject is geweest. Toen ik die vloer voor het eerst zag, dacht ik eerlijk gezegd vooral: 'petje af voor Red Bull. Ik kan nu wel begrijpen waarom ze zo goed presteren'."

Ferrari: Kopiëren op basis van foto's bijna onmogelijk

Dat laatste betekent echter nog niet dat het kopiëren van de Red Bull-vloer makkelijk zal zijn voor concurrenten. Zo voegde Marko meteen toe dat de vloer nauw samenwerkt met onder meer de voorvleugel, de diffuser en dus met het algehele concept van de auto. Alleen de vloer op basis van foto's kopiëren zal dus niet direct het ei van Columbus zijn. De overige delen en de achterliggende concepten zijn volgens de Oostenrijkse topadviseur onmisbaar.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur blijkt in de persconferentie een vergelijkbare mening toegedaan. Ook hij zwakt het belang van de beelden enigszins af: "We hebben inmiddels allemaal wel veel foto's van andere auto's. Maar zelfs met al die foto's is het nogal moeilijk en misschien zelf wel onmogelijk om de boel te kopiëren. Dat komt doordat het vooral om het gehele concept draait. Daardoor werkt het niet om zomaar maar één gedeelte van de auto te kopiëren", sluit de Ferrari-teambaas af.