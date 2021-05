"Het is echt een rampweekend tot nu toe", laat Hamilton na afloop van de kwalificatie bij de televisieploegen weten. "Donderdag was het gevoel nog niet eens slecht. Maar daarna hebben we enkele veranderingen doorgevoerd en vandaag voelde het verschrikkelijk aan. Ik had totaal geen grip en daardoor ga je 'overdriven', je wil dan te veel. Valtteri kon er blijkbaar iets meer uit krijgen, maar we hebben vandaag zeker problemen gekend als team." Waar Max Verstappen hinder ondervond van de rode vlag, concludeert Hamilton dat er simpelweg niet meer in zijn W12 zat. "Nee, het was een ramp voor mij. Ik was sowieso naar binnen gekomen die ronde."

Dit alles maakt dat Hamilton zondagmiddag aan de bak moet en dat op een circuit waar inhalen schier onmogelijk is. Geen sinecure. "Zeker vanaf de positie waar we nu moeten starten wordt inhalen onmogelijk. Iedereen heeft ook ongeveer dezelfde snelheid te pakken. Zaterdag is hier gewoon de dag en dat betekent dat de overwinning buiten bereik is. We moeten hopen dat we in ieder geval zevende worden en verder maar zien wat er mogelijk is."

De zevenvoudig wereldkampioen weet ook niet hoe zijn auto zondag aan zal voelen qua race pace. "Nee, geen flauw idee. Dat komt doordat ik geen long run heb gedaan op deze banden. Maar goed, volgens mij hebben niet veel coureurs een lange run gedaan. Het maakt hier ook niet gek veel uit, het wordt toch treintje rijden. Ik moet gewoon de auto's voor me zien te volgen en hopen dat er nog een kansje komt. Ik hoop dat het gaat regenen, maar dat lijkt heel onwaarschijnlijk", voegt hij in gesprek met Ziggo Sport nog toe.

Bottas wel tevreden over aanpassingen Mercedes

Waar Hamilton normaliter zijn teamgenoot de baas is op zaterdagmiddag, kwam Valtteri Bottas ditmaal als beste Mercedes-coureur uit de bus. Maar wie denkt dat dit reden tot vreugde biedt, heeft het mis. "Ik baal toch wel behoorlijk hoor. Vooral van die rode vlag, ik had namelijk alles op de laatste run gezet. Mijn eerste run was niet goed, maar die tweede run voelde - met een extra opwarmronde - wel goed aan. Ik zat behoorlijk ver onder mijn eigen tijd en ben enorm teleurgesteld."

Waar Hamilton klaagt over de door Mercedes gekozen richting, is Bottas juist wel te spreken over de aanpassingen. "Ik denk dat we goede progressie hebben geboekt om eerlijk te zijn. In de kwalificatie voelde het bij mij in ieder geval goed aan en met die laatste ronde had ik een gooi naar pole kunnen doen. Morgen gaan we alsnog alles proberen in de race en bekijken we het maar positief. Dit is Monaco, dus alles is mogelijk."