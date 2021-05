Volgens Mexicaanse media vond het incident zaterdagochtend plaats in Guadalajara, de geboortestad van Perez. Daders zouden het op een Jeep Wrangler van de familie gemunt hebben, waarop een bodyguard van de familie - in dit geval een bodyguard van Sergio's broer Antonio Perez - actie ondernam. Het is niet bekend of de broer van Perez op het bewuste moment in de auto aanwezig was. "De bodyguard zag de overvallers en trok zijn wapen. Er ontstond een vuurgevecht tussen de overvallers en de beveiligers, waarbij één van hen in het gezicht is geraakt. Die bodyguard is naar het ziekenhuis gebracht en de overvallers zijn gevlucht in een zwarte Chevrolet", zo valt in de Mexicaanse krant El Informador te lezen.

Perez is logischerwijs in Monaco, maar heeft het voorval wel degelijk meegekregen, zo bleek tijdens zijn gesprek met de pers na afloop. "Ja, ze probeerden in feite een auto te stelen en hebben één van onze bodyguards geraakt met een schot. Die man is nu wel in een redelijk goede conditie en de politie heeft de overvallers ook te pakken", zo liet Perez aan onder meer Motorsport.com weten. "Mijn familie is in ieder geval volledig oké, bedankt voor het vragen."

Perez: Kwalificatie in Monaco was een drama

Dit was voor Perez vanzelfsprekend het belangrijkste thema na afloop. Over zijn eigen optreden in Monaco was hij een stuk minder te spreken. De éénvoudig Grand Prix-winnaar bleef in het prinsdom steken op de negende plaats. "Het was gewoon een drama. We hebben onze aanpak veranderd en leken in Q2 een goede stap te zetten. Maar de baan koelde af en in de eerste run van Q3 had in totaal geen grip aan de voorkant. De banden kwamen ook niet op temperatuur. In de tweede run ging dat een stuk beter, maar toen kreeg ik met veel verkeer te maken. Ik heb daar echt veel tijd door verloren, zeker niet de zaterdag waar ik van tevoren op had gehoopt."