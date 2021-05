Hoewel hij donderdag al de snelste was in de tweede vrije training, wist Charles Leclerc zaterdag voor een daverende verrassing te zorgen door in Monaco zijn Ferrari naar pole-position te sturen. De Monegask was in het derde kwalificatiedeel de snelste na de eerste runs, alvorens hij zijn SF21 in zijn tweede vliegende ronde in de vangrails parkeerde. Bij het uitkomen van het zwembad zorgde Leclerc daarmee voor een rode vlag, waardoor ook de andere coureurs hun tijden niet meer konden aanscherpen en de pole van Leclerc een feit was.

“Het is jammer om de kwalificatie zo in de muur te eindigen, want dit voelt niet helemaal hetzelfde”, vertelde Leclerc, die met zijn 1.10.346 de Red Bull van Max Verstappen 0.230 seconde te snel af was. “Aan de andere kant ben ik echter ook ongelofelijk blij met mijn eerste vliegende ronde. De eerste bocht was nog best link, die ging niet geweldig, maar de tweede en derde sector waren echt perfect. Ik ben echt heel erg blij met deze pole.”

Het is de achtste keer dat Leclerc pole-position heeft weten te bemachtigen in de Formule 1. De laatste pole van de Monegask dateert alweer uit 2019, toen hij de Mexicaanse Grand Prix vanaf de eerste startplek mocht aanvangen. Het is nogmaals een signaal dat Ferrari op de weg terug is na een uiterst moeizaam 2020.

“Het was niet gemakkelijk om mentaal het hoofd erbij te houden. Ik merkte dat ik vrij emotioneel was in de auto, maar ik zei tegen mezelf: ‘Het is Q3, nu is het tijd om alles bij elkaar te laten komen’, en dat lukte. Ik ben dus ontzettend blij, maar de punten worden morgen pas verdeeld. Het is wel een enorme verrassing dat we hier op pole en de vierde startplek staan.”

Leclerc vreest voor kapotte versnellingsbak

Of Leclerc morgen ook daadwerkelijk vanaf de eerste startplek zal vertrekken is nog niet helemaal zeker. De crash aan het einde van de kwalificatie heeft mogelijk namelijk de versnellingsbak van de Ferrari beschadigd. Als de Italiaanse renstal de versnellingsbak moet vervangen zal het Leclerc vijf plaatsen gridstraf opleveren, waardoor hij dus als zesde zal moeten vertrekken en de eerste startplek alsnog naar Verstappen gaat.

Op de vraag of Leclerc zich zorgen maakt over de versnellingsbak was hij eerlijk: “Ja, ik maak me zorgen. Het is nu wachten op nieuws over de versnellingsbak, maar kijkende naar de achterkant van de auto ziet het er niet goed uit."