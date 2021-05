Niet twintig maar negentien coureurs begonnen zaterdagmiddag aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco: Mick Schumacher moest verstek laten gaan na een crash aan het einde van de derde vrije training. De Haas-coureur verloor de controle over zijn auto bij het uitkomen van Casino en klapte hard tegen de vangrail. De Duitser hield niets over aan het incident, maar de VF-21 liep dusdanig veel schade op dat deelname aan de kwalificatie er niet in zat. Williams-rijder Nicholas Latifi was eveneens in de vangrail beland tijdens de laatste oefensessie. De auto van de Canadees was wel op tijd gemaakt voor de kwalificatie.

Q1: Mercedes bovenaan

Ferrari en Red Bull verdeelden de snelste tijden in de vrije trainingen, maar aan het einde van het eerste kwalificatiedeel stond er een Mercedes bovenaan. Valtteri Bottas bracht een 1.10.938 op de klokken en was daarmee de eerste dit weekend die onder de 1.11 dook. Charles Leclerc stuurde zijn Ferrari naar een 1.11.113, waarmee hij tweede stond aan het einde van Q1. Max Verstappen liet een 1.11.124 noteren, die hem de derde positie in de tijdenlijst opleverde.

Doordat Schumacher ontbrak, vielen er maar vier coureurs af na Q1. Met nog vijf minuten te gaan vonden Fernando Alonso en Esteban Ocon zichzelf terug op de zestiende en zeventiende positie, waarmee beide Alpine-coureurs aan de verkeerde kant van de streep stonden. De Fransman zou nog de tiende tijd rijden en was daarmee veilig. Maar de Spanjaard slaagde er niet in om zichzelf bij de eerste vijftien te rijden. De tweevoudig wereldkampioen bleef steken op de zeventiende tijd en was daarmee samen met Yuki Tsunoda (zestiende), Nicholas Latifi (achttiende) en Nikita Mazepin (negentiende tijd) snel klaar op zaterdag.

Q2: Leclerc voor Verstappen

Verstappen meldde zich tijdens het tweede deel van de kwalificatie bovenaan met een 1.10.650, maar zag zijn tijd op de valreep verbeterd worden door Leclerc, die bij het zwaaien van de vlag naar een 1.10.597 ging. Bottas deed weer goed mee met een 1.10.695, waarmee hij derde was in Q2. Daniel Ricciardo behoorde opvallend genoeg bij de tweede groep afvallers. De McLaren-coureur kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Ook Esteban Ocon (elfde), Lance Stroll (dertiende), Kimi Raikkonen (veertiende) en George Russell (vijftiende) konden na Q2 hun wagen verlaten.

Q3: Bizar slot

Verstappen trapte de strijd om de pole-position af met een 1.10.576. De andere frontrunners namen een extra ronde om de banden op temperatuur te brengen, wat in het geval van Leclerc leidde tot een ijzersterke 1.10.346. Bottas en Sainz kwamen respectievelijk tot een 1.10.601 en een 1.10.611, waarmee zij kort achter Verstappen derde en vierde stonden na de eerste runs.

Vijf minuten voor het einde keerde Verstappen als eerste terug op de baan. De Nederlander was juist paars gegaan in de eerste sector toen de rode vlag tevoorschijn kwam, omdat Leclerc - die op dat moment dus bovenaan stond - hard was gecrasht bij het uitkomen van het zwembadgedeelte. De Monegask had bij het ingaan van de bocht de vangrail geraakt, waardoor zijn stuurstang was afgebroken en een crash in de baanafzetting onvermijdelijk was. De Ferrari liep behoorlijk wat schade op bij het incident, onder meer aan de achterzijde.

Doordat er nog maar achttien seconden op de klok stond, werd de kwalificatie niet meer hervat. Zo was de pole-position bizar genoeg voor de coureur die juist gecrasht was. Het is echter de vraag of Leclerc zondag wel van de eerste startplek kan starten, want als de versnellingsbak vervangen moet worden, loopt hij een gridstraf op. Verstappen staat vooralsnog tweede op de startopstelling, terwijl Bottas en Sainz derde en vierde staan op de grid in Monaco. Lando Norris en Pierre Gasly delen de derde rij. Hamilton kende een bijzonder moeizame middag en bleef in alle drie de sessies steken op de zevende tijd. Sebastian Vettel, Sergio Perez en Antonio Giovinazzi completeren de top-tien bij de start.

De 78ste editie van de Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Monaco