Hamilton gematigd tevreden met P3: Moet beter kwalificeren

De hele race zat Mercedes-coureur Lewis Hamilton achter teamgenoot George Russell, maar na een crash van laatstgenoemde kon Hamilton toch op het podium komen in Singapore. Dat is voor het eerst sinds de Belgische Grand Prix, maar toch is de Brit niet blij. Volgens hem had er namelijk meer in gezeten als Russell en Mercedes hun werk goed hadden gedaan.

Na afloop van de race begint Hamilton met een lofzang voor Ferrari-rijder Carlos Sainz en McLaren-man Lando Norris. "Zij hebben het goed gedaan en hun strategie heeft gewerkt", verklaart de zevenvoudig wereldkampioen. "Wij hebben dit weekend gegokt, want we gingen met een ander aantal banden de kwalificatie in om wat we vandaag wilden doen mogelijk te maken. We hadden namelijk het idee dat het een tweestopper zou worden." Uiteindelijk leek dat wel de goede strategie, maar vanwege het gebrek aan mogelijkheden voor inhalen op het Marina Bay Street Circuit kon Mercedes niet profiteren. "Het team heeft het goed gedaan om ons daar terug naar te brengen." Teamgenoot Russell klapte in de laatste ronde nog hard in de muur, waardoor een goede prestatie voor hem in rook op ging. Hamilton kan daar wel compassie voor opbrengen. "Het is jammer want hij was fenomenaal dit weekend", verklaart de man uit Stevenage.

Terugkijkend op het hele weekend ziet Hamilton dat er met name op de zaterdag nog wat te verbeteren valt. "We zaten gisteren zo dicht bij de pole", verklaart een niet geheel tevreden Engelsman. "Dat [de pole] had ik gisteren moeten grijpen. De race was wel goed en de strategie van het team was ook goed. In de race ben ik in mijn element, in de kwalificatie moet het allemaal wat beter worden. Het ligt niet alleen aan de auto, want George stond op de tweede rij, het ligt ook aan mij en mijn rijstijl. Er zijn dus genoeg dingen waar we naar moeten kijken." Dat de recordkampioen zich in de race in zijn element voelde, benadrukt hij door te zeggen dat als de race iets langer had geduurd de zege voor hem had kunnen zijn: "Met vijf of tien rondes extra hadden we Lando en Carlos gepakt."