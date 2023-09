Het was het weekend waar Red Bull Racing voor gevreesd had, maar misschien is het nog wel een klap erger geworden. Vanaf het moment dat de Oostenrijkse renstal de RB19's de baan op stuurde, lukte het ze niet om de snelheid erin te krijgen en ook in de race ging het niet goed. De formatie uit Milton Keynes gokte op een late safety car en ging met harde banden op de grid staan, maar tot tweemaal toe timede die (virtuele) safety car verkeerd. Eenmaal werd deze voor Red Bull te vroeg de baan opgestuurd en de virtuele na het uitvallen van Alpine-rijder Esteban Ocon kwam juist weer een aantal ronden te laat. Toch is met een P5 voor Max Verstappen en een achtste plaats voor Sergio Perez de schade enigszins beperkt gebleven en lijkt er niets in de weg te staan om volgende week in Suzuka het constructeurskampioenschap binnen te halen.

Ferrari en Carlos Sainz profiteerden maximaal van het onderpresteren van Red Bull. De Spanjaard won zijn tweede F1-race uit zijn carrière en deed dat heel berekenend. De Madrileen wist dat de Mercedes-mannen op vers rubber achter hem aan reden en hield doelbewust McLaren-coureur Lando Norris als buffer in zijn DRS. Norris kon niet aanvallen en George Russell en Lewis Hamilton konden niet voorbij Norris komen. Voor Russell eindigde de race ook nog in tranen, want in de laatste ronde schampte hij de muur waarbij de auto beschadigd raakte en hij passagier van zijn W14 werd. De Brit eindigde in de tecpro-barrier en kon zo een goed resultaat op zijn buik schrijven.